Elsa Pataky, sobre su rutina física: «Para las articulaciones creo que empieza a ser demasiado con la edad»

Llegar a los 49 años con el físico de Elsa Pataky no es casualidad. Durante años, hemos asociado su imagen al yoga intenso, a esas posturas imposibles que prometían flexibilidad infinita y una mente en calma. (Sí, nosotros también hemos intentado imitarla en nuestra esterilla de casa).

Pero la actriz ha roto con todo. En una confesión que ha dejado a sus seguidores desconcertados, Pataky ha admitido que el yoga, aunque efectivo en el pasado, ha dejado de ser su mejor aliado. Es hora de entender por qué el cuerpo pide un cambio cuando el cronómetro biológico avanza.

La traición de la flexibilidad

Cuando somos jóvenes, la flexibilidad es nuestra gran baza. Pero al acercarnos a la barrera de los 50, la prioridad del organismo cambia drásticamente. Lo que antes era un entrenamiento de mantenimiento, ahora se queda corto ante las nuevas necesidades de nuestras articulaciones y tejidos.

Elsa lo tiene claro: el yoga, en ciertos niveles de intensidad, puede ser insuficiente o incluso contraproducente si no se combina con el estímulo adecuado. La actriz ha sentido en sus propias carnes que las articulaciones requieren otro tipo de apoyo para no deteriorarse con el paso del tiempo.

El problema no es el yoga en sí, sino el error de creer que una única disciplina puede cubrir todas las necesidades funcionales de un cuerpo que está cambiando a pasos agigantados.

La revelación: Pilates como pilar central

¿Qué ha ocupado el vacío dejado por el yoga? La respuesta es el Pilates. Pero no hablamos de un Pilates suave y relajante, sino de la versión que desafía la estabilidad, mejora el control postural y construye una musculatura profunda que protege cada una de nuestras vértebras.

La actriz ha descubierto que el Pilates ofrece esa resistencia controlada que el yoga a veces omite. Es el método perfecto para mantener la movilidad sin comprometer la integridad de las rodillas, los hombros y la parte baja de la espalda, zonas donde el desgaste comienza a ser evidente a partir de los 45.

Por qué tu rutina de entrenamiento necesita un giro de 180 grados

El mensaje de Pataky es una lección de humildad deportiva. A veces, nos aferramos a rutinas porque «nos funcionan», cuando en realidad solo nos están manteniendo en la zona de confort. La clave del éxito, según la estrella, es la capacidad de escuchar cuando el cuerpo nos pide menos estiramiento estático y más tensión muscular inteligente.

El entrenamiento actual de Elsa se centra en la alineación y en la fuerza funcional. Es un enfoque que prioriza la longevidad sobre la estética inmediata. Al final, lo que buscamos no es solo vernos bien en las fotos, sino ser capaces de movernos sin dolor cuando cumplamos 60, 70 o 80 años.

No tengas miedo de abandonar lo que te hizo sentir bien hace cinco años si hoy tu cuerpo te está enviando señales de que necesita algo diferente.

La inversión que tu «yo» de los 50 agradecerá

Si estás en la cuarentena o cerca, el ejemplo de Elsa Pataky es el espejo en el que mirarse. La obsesión por la «elongación» extrema debe dar paso a la búsqueda de la solidez estructural. Si el Pilates es suficiente para alguien que ha mantenido un nivel de exigencia física altísimo durante décadas, ¿por qué seguimos dudando de sus beneficios?

La transición hacia un entrenamiento más consciente y menos lesivo no es signo de debilidad, es puro sentido común. La verdadera victoria en la madurez no es quién levanta más peso o quién llega más lejos en una postura, sino quién llega al final del día con la energía intacta y la estructura corporal protegida.

La próxima vez que sientas que tu rutina de siempre te está agotando más de lo que te aporta, recuerda que cambiar de estrategia puede ser la decisión que te permita continuar entrenando durante los próximos veinte años sin pasar por el fisioterapeuta.

¿Continuarás estancada en tu rutina de yoga o probarás si el Pilates es la pieza que le falta a tu rompecabezas de salud y vitalidad?