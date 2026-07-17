L’error de los 5 minutos en plancha: por qué este ejercicio no te dará el cuerpo que buscas

Seguro que te ha pasado. Estás en el gimnasio, mirando el cronómetro mientras tus abdominales comienzan a temblar, convencida de que cuanto más tiempo aguantes, más definida lucirá tu cintura. (Nosotros también hemos caído en esta trampa alguna vez).

La realidad es que, desde la perspectiva de la ciencia del deporte, este enfoque tiene los días contados. Lucía Aguado, licenciada en Ciencias del Deporte, ha desmitificado esta práctica, comparándola con algo que muchos corredores saben bien: intentar ganar masa muscular en las piernas simplemente dando paseos lentos. Es saludable, sí, pero es radicalmente insuficiente.

La plancha no es lo que crees

Cuando te quedas quieta en una plancha durante cinco minutos, no estás maximizando el crecimiento muscular. Estás, fundamentalmente, trabajando la resistencia isométrica de baja intensidad. Es una excelente forma de mejorar tu control postural, pero está muy lejos de ser el estímulo necesario para un cambio físico profundo.

El problema es la confusión entre salud y eficacia. Caminar es bueno para el corazón, y hacer planchas largas es bueno para la salud lumbar y el core, pero si tu objetivo es la hipertrofia o una mejora estética clara, el estímulo que estás dando a tus fibras musculares es, sencillamente, demasiado pobre.

Aguantar minutos y minutos en posición de plancha es una forma de mantener la postura, pero no es la herramienta definitiva para transformar tu sección media.

El factor clave: la intensidad

Para que el músculo crezca o se tonifique, necesita un desafío. Según la experta, el cuerpo humano es una máquina de adaptarse y, si no le añades una carga externa o una mayor intensidad, el ejercicio se convierte en una pérdida de tiempo cronometrada.

Si eres capaz de aguantar cinco minutos en una plancha, significa que el ejercicio ya no es un reto para tu sistema neuromuscular. Es un ejercicio de resistencia pura donde tu cuerpo se ha vuelto «eficiente» en economizar energía, lo cual es justo lo contrario de lo que buscas si quieres ver resultados reales.

Cómo cambiar tu rutina desde hoy

Deja de medir el éxito por los minutos que pasas en el suelo y comienza a medirlo por la calidad del esfuerzo. La clave para un core fuerte no está en la duración, sino en la tensión mecánica. Es mejor hacer una plancha de 30 segundos con una carga añadida sobre tu espalda que cinco minutos en los que solo estás esperando que pase el tiempo.

Además, no olvides que el core se compone de múltiples músculos, no solo de los que ves en el espejo. Incorporar variaciones dinámicas, trabajar en inestabilidad o integrar ejercicios de rotación será mucho más efectivo para alcanzar ese objetivo que tanto te cuesta ver.

La anatomía no engaña

Debemos ser honestos con nosotros mismos: la grasa abdominal no se elimina por el simple hecho de sufrir en una posición estática. La composición corporal es un rompecabezas donde el ejercicio de alta intensidad es solo una pieza. Si no hay un estímulo metabólico real, el músculo no tiene ninguna razón biológica para desarrollarse.

No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. La próxima vez que te pongas en posición, pregúntate: ¿esto realmente me está costando un esfuerzo máximo o estoy entrando en modo automático? Si la respuesta es la segunda, es momento de cambiar la estrategia.

La lección definitiva

Entender que más tiempo no siempre significa mejores resultados es el paso más importante para dejar de frustrarte en el gimnasio. Tu tiempo es oro y, si vas a dedicar esfuerzo a tu core, asegúrate de que cada segundo tenga un impacto real en tu fisiología.

¿Qué te parece si a partir de ahora dejas el cronómetro a un lado y te centras en la intensidad? Puede que descubras que, al acortar los tiempos y subir la dificultad, tu cuerpo comienza a responder como realmente esperabas. Al final, la inteligencia aplicada al entrenamiento siempre gana a la pura tozudez.