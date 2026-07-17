Segons la Lucía Aguado, la planxa prolongada és com caminar: saludable, però no construeix múscul intens

Segur que t’ha passat. Ets al gimnàs, mirant el cronòmetre mentre els teus abdominals comencen a tremolar, convençuda que com més temps aguantis, més definida lluirà la teva cintura. (Nosaltres també hem caigut en aquesta trampa alguna vegada).
La realitat és que, sota la perspectiva de la ciència de l’esport, aquest enfocament té els dies comptats. La Lucía Aguado, llicenciada en Ciències de l’Esport, ha desmitificat aquesta pràctica, comparant-la amb una cosa que molts corredors saben bé: intentar guanyar massa muscular a les cames simplement fent passejos lents. És saludable, sí, però és radicalment insuficient.
La planxa no és el que creus
Quan et quedes quieta en una planxa durant cinc minuts, no estàs maximitzant el creixement muscular. Estàs, fonamentalment, treballant la resistència isomètrica de baixa intensitat. És una excel·lent forma de millorar el teu control postural, però està molt lluny de ser l’estímul necessari per a un canvi físic profund.
El problema és la confusió entre salut i eficàcia. Caminar és bo per al cor, i fer planxes llargues és bo per a la salut lumbar i el core, però si el teu objectiu és la hipertròfia o una millora estètica clara, l’estímul que estàs donant a les teves fibres musculars és, senzillament, massa pobre.
Aguantar minuts i minuts en posició de planxa és una forma de mantenir la postura, però no és l’eina definitiva per transformar la teva secció mitjana.
El factor clau: la intensitat
Perquè el múscul creixi o es tonifiqui, necessita un desafiament. Segons l’experta, el cos humà és una màquina d’adaptar-se i, si no hi afegeixes una càrrega externa o una major intensitat, l’exercici es converteix en una pèrdua de temps cronometrada.
Si ets capaç d’aguantar cinc minuts en una planxa, significa que l’exercici ja no és un repte per al teu sistema neuromuscular. És un exercici de resistència pura on el teu cos s’ha tornat “eficient” a economitzar energia, la qual cosa és just el contrari del que busques si vols veure resultats reals.
Com canviar la teva rutina des d’avui
Deixa de mesurar l’èxit pels minuts que passes a terra i comença a mesurar-lo per la qualitat de l’esforç. La clau per a un core fort no està en la durada, sinó en la tensió mecànica. És millor fer una planxa de 30 segons amb una càrrega afegida sobre la teva esquena que cinc minuts en els quals només estàs esperant que passi el temps.
A més, no oblidis que el core es compon de múltiples músculs, no només dels que veus al mirall. Incorporar variacions dinàmiques, treballar en inestabilitat o integrar exercicis de rotació serà molt més efectiu per assolir aquest objectiu que tant et costa veure.
L’anatomia no enganya
Hem de ser honestos amb nosaltres mateixos: el greix abdominal no s’elimina pel simple fet de patir en una posició estàtica. La composició corporal és un trencaclosques on l’exercici d’alta intensitat és només una peça. Si no hi ha un estímul metabòlic real, el múscul no té cap raó biològica per desenvolupar-se.
No es tracta de treballar més, sinó de treballar millor. La propera vegada que et posis en posició, pregunta’t: això realment m’està costant un esforç màxim o estic entrant en mode automàtic? Si la resposta és la segona, és moment de canviar l’estratègia.
La lliçó definitiva
Entendre que més temps no sempre significa millors resultats és el pas més important per deixar de frustrar-te al gimnàs. El teu temps és or i, si dedicaràs esforç al teu core, assegura’t que cada segon tingui un impacte real en la teva fisiologia.
Què et sembla si a partir d’ara deixes el cronòmetre a un costat i et centres en la intensitat? Pot ser que descobreixis que, en escurçar els temps i pujar la dificultat, el teu cos comença a respondre com realment esperaves. Al final, la intel·ligència aplicada a l’entrenament sempre guanya a la pura tossuderia.