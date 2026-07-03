José Ruiz, entrenador: «Tenir l’abdomen fort està bé, però si no busques el control els beneficis seran limitats»

Arriben les fotos d’estiu i, com cada any, ens preguntem com ho fan. La Chenoa ha compartit una imatge en biquini que ha deixat els seus seguidors sense paraules, però més enllà de la genètica, hi ha una realitat tècnica que pocs coneixen. (Sí, nosaltres també hem intentat fer abdominals sense èxit durant anys).
La cantant no s’ha limitat a seguir dietes miracle; ha confiat en una disciplina fèrria sota la supervisió de l’entrenador José Ruiz. El resultat no és producte de l’atzar, sinó d’una selecció estratègica de moviments que treballen el core des de la seva capa més profunda.
La fi dels abdominals tradicionals
Oblida’t d’aquestes sèries infinites d’encongiments a terra. L’entrenador José Ruiz ha deixat clar que aquest mètode no només és ineficient, sinó que pot ser perjudicial per a la teva esquena. L’enfocament actual ha virat cap a l’estabilitat i el control de l’eix corporal.
La clau de l’èxit en el físic de la Chenoa resideix en la famosa planxa isomètrica. Però no estem parlant d’aguantar segons sense més, sinó d’una execució tècnica perfecta que involucra el transvers abdominal, el múscul que realment s’encarrega d’estrènyer la cintura.
La planxa no és un descans, és el desafiament més exigent per al teu core si saps com activar cada fibra muscular en tensió constant.
La tècnica que canvia les regles
El mètode que practica l’artista es basa en la resistència estàtica. En mantenir una postura ferma, obligues el teu sistema nerviós a reclutar més unitats motores. És aquí on ocorre la màgia: l’abdomen es torna compacte i resistent, molt més que fent mil repeticions ràpides i descuidades.
No es tracta de quant de temps aguantes, sinó de la qualitat de la contracció. Ruiz insisteix que la connexió ment-múscul és el que separa un abdomen tonificat d’un simplement cansat per l’esforç innecessari.
L’aliat innegociable: la constància
Si busques un canvi per al pròxim cap de setmana, tenim males notícies. Els resultats que mostra la Chenoa són el fruit d’una regularitat implacable. L’entrenament de força, integrat amb exercicis d’estabilitat com els que proposa el seu entrenador, és l’única forma de combatre la flacciditat amb el pas del temps.
Aquest tipus de treball no només millora la teva estètica, sinó que protegeix la teva columna vertebral. Un core fort és, en essència, una armilla natural que t’ajuda a mantenir una postura dreta i elegant, evitant aquests dolors lumbars que tant ens compliquen la vida diària.
No busquis resultats ràpids que desapareixen; la veritable forma física és aquella que construeixes amb paciència i una tècnica impecable.
Integrant la rutina en el teu dia a dia
El millor d’aquesta metodologia és que pots començar en qualsevol racó. No necessites màquines sofisticades ni un gimnàs de luxe. Només necessites el terra, una mica d’espai i la disciplina per corregir la teva postura cada vegada que sentis que el teu abdomen es relaxa.
Sabies que incorporar només uns minuts d’aquesta activació conscient al despertar pot disparar el teu metabolisme matutí? És un canvi petit que, acumulat setmana rere setmana, ofereix resultats que es noten en la roba i en la teva energia diària.
La propera vegada que vegis una foto d’algú en forma, no pensis en “sort”. Pensa en la tècnica i la constància que hi ha al darrere. I ara, digues-nos la veritat: continuaràs fent abdominals de la vella escola o t’atreveixes a provar el mètode que realment està donant resultats?