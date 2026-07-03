José Ruiz, entrenador: «Tener el abdomen fuerte está bien, pero si no buscas el control los beneficios serán limitados»

Llegan las fotos de verano y, como cada año, nos preguntamos cómo lo hacen. Chenoa ha compartido una imagen en bikini que ha dejado a sus seguidores sin palabras, pero más allá de la genética, hay una realidad técnica que pocos conocen. (Sí, nosotros también hemos intentado hacer abdominales sin éxito durante años).

La cantante no se ha limitado a seguir dietas milagro; ha confiado en una disciplina férrea bajo la supervisión del entrenador José Ruiz. El resultado no es producto del azar, sino de una selección estratégica de movimientos que trabajan el core desde su capa más profunda.

El fin de los abdominales tradicionales

Olvídate de esas series infinitas de encogimientos en el suelo. El entrenador José Ruiz ha dejado claro que este método no solo es ineficiente, sino que puede ser perjudicial para tu espalda. El enfoque actual ha virado hacia la estabilidad y el control del eje corporal.

La clave del éxito en el físico de Chenoa reside en la famosa plancha isométrica. Pero no estamos hablando de aguantar segundos sin más, sino de una ejecución técnica perfecta que involucra el transverso abdominal, el músculo que realmente se encarga de estrechar la cintura.

La plancha no es un descanso, es el desafío más exigente para tu core si sabes cómo activar cada fibra muscular en tensión constante.

La técnica que cambia las reglas

El método que practica la artista se basa en la resistencia estática. Al mantener una postura firme, obligas a tu sistema nervioso a reclutar más unidades motoras. Es aquí donde ocurre la magia: el abdomen se vuelve compacto y resistente, mucho más que haciendo mil repeticiones rápidas y descuidadas.

No se trata de cuánto tiempo aguantas, sino de la calidad de la contracción. Ruiz insiste en que la conexión mente-músculo es lo que separa un abdomen tonificado de uno simplemente cansado por el esfuerzo innecesario.

El aliado innegociable: la constancia

Si buscas un cambio para el próximo fin de semana, tenemos malas noticias. Los resultados que muestra Chenoa son el fruto de una regularidad implacable. El entrenamiento de fuerza, integrado con ejercicios de estabilidad como los que propone su entrenador, es la única forma de combatir la flacidez con el paso del tiempo.

Este tipo de trabajo no solo mejora tu estética, sino que protege tu columna vertebral. Un core fuerte es, en esencia, un chaleco natural que te ayuda a mantener una postura erguida y elegante, evitando esos dolores lumbares que tanto nos complican la vida diaria.

No busques resultados rápidos que desaparecen; la verdadera forma física es aquella que construyes con paciencia y una técnica impecable.

Integrando la rutina en tu día a día

Lo mejor de esta metodología es que puedes comenzar en cualquier rincón. No necesitas máquinas sofisticadas ni un gimnasio de lujo. Solo necesitas el suelo, un poco de espacio y la disciplina para corregir tu postura cada vez que sientas que tu abdomen se relaja.

¿Sabías que incorporar solo unos minutos de esta activación consciente al despertar puede disparar tu metabolismo matutino? Es un cambio pequeño que, acumulado semana tras semana, ofrece resultados que se notan en la ropa y en tu energía diaria.

La próxima vez que veas una foto de alguien en forma, no pienses en «suerte». Piensa en la técnica y la constancia que hay detrás. Y ahora, dinos la verdad: ¿continuarás haciendo abdominales a la vieja escuela o te atreves a probar el método que realmente está dando resultados?