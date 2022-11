L’art inclusiu s’ha apoderat de Teatres del Canal amb una celebració NajIN Galaevento organitzat per l’associació Fundació Grup SIFU que va reunir unes 800 persones en una sala de Madrid per a donar suport al talent sense barreres en una trobada que va comptar amb un músic i un artista Víctor Manuel com a convidat especial. En total, més que 80 músics i ballarins amb discapacitat i sense, van pujar a l’escenari del Saló Vermell en una vetllada que va demostrar que el talent no coneix fronteres ni obstacles.

Un atlètic professional personalitzat Sara Andrés (Beca Desafia’t 2018) va estar a càrrec de la realització de l’esdeveniment, que destinarà tot el recaptat a finançar beques superar-te, projecte d’art inclusiu a través del qual la Fundació promou el desenvolupament artístic de persones amb discapacitat com a via per a la seva integració social i laboral.

En tornar a Madrid, gala INtegració, INCLUSIÓ i INTERPRETACIÓ va sonar a ritme de música clàssica, pop i flamenca, va acollir espectacles de dansa inclusiva i tendències urbanes com el parkour. En concret, l’espectacle va arrencar amb una mostra d’aquesta disciplina de la mà Iván Pérez i Rubén Roldándos joves andalusos per als quals el parkour s’ha convertit en una forma de vida.

L’art inclusiu brilla als Teatres del Canal amb La Gala més IN | EP

Guillem León, pianista invident de 22 anys va donar pas al Preludi de Serguei Rachmaninoff, op. A l’Acadèmia de Música de Londres, a través de la beca Superar-te atorgada per la Fundació Grup SIFU.

A això li van seguir dues funcions en les quals també van actuar músics becats de l’entitat, així com joves Èric Díaz (violoncel) i Antonio Belmonte (contrabaix), tots dos amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA); i Andrea Zamoraun pianista invident, que està acompanyat per un violinista i el director artístic de la gala, Oriol Sanay altres col·laboradors, van interpretar una versió per a orquestra de cambra del tema ‘Take on em’, un clàssic del pop de A-ha.

Els també becats Jana Ginesta, una prometedora oboísta diagnosticada de TEA; Lucía Sanguino, jove amb Síndrome de Down que destaca pel seu talent amb el contrabaix; Mariano Rosique, pianista diagnosticat de Trastorn Generalitzat del Desenvolupament, i María Gordillo, violinista amb trastorn de l’aprenentatge i desenvolupament, van interpretar ‘Gabriel’s Oboè’, de Ennio Morricone, al costat d’Ester Sanmartín, violinista amb un 80% de pèrdua auditiva i també becada per la fundació.

Víctor Manuel, convidat d’excepció

Un dels moments més emocionants de la Gala més IN va arribar amb l’actuació del cantautor asturià Víctor Manuel. Els Teatres del Canal van vibrar amb ‘Només penso en tu’, el tema que va compondre inspirat en una parella amb discapacitat i que porta més de 40 anys visibilitzant a aquest col·lectiu. Li van acompanyar en l’escenari els becats Superar-te Johann Salvatori, baríton diagnosticat de TEA amb un extraordinari talent per al cant i la lírica; Luis Angel Huete, jove expert en cant líric amb discapacitat neurovisual; i Rai Jiménez, guitarrista a qui la seva malaltia neuromuscular no li ha impedit desenvolupar el seu talent musical, entre altres becats i músics. Mireia Jerez (Beca Superar-te 2022), estudiant de dansa amb Síndrome de Down, i el ballador i coreògraf José Galán van dotar de moviment a la cançó amb el seu número de dansa.

Els últims minuts de la Gala més IN van tenir com a protagonistes a Ana Urrejola, ballarina amb discapacitat visual amb una important trajectòria en dansa clàssica, que va portar el flamenc a l’escenari dels Teatres del Canal al costat de membres de la Companyia Flamenc Inclusiu de José Galán, i l’artista multidisciplinari Manel Ortega i la seva banda National Ràdio Station, els qui van pujar els decibels amb una fantàstica versió del clàssic del rock ‘Twist and Shout’, de Phil Medley i Bert Russell, a la qual es va sumar el fundador de Grup SIFU, Albert Campabadal Mas.

L’art inclusiu brilla als Teatres del Canal amb La Gala més IN | EP

Martínez-Almeida va entregar la beca ‘Desafíate 2022’

Ortega, que va perdre les seves dues cames i els dits de totes dues mans a causa d’un virus, continua mantenint la seva passió per la música, que va contagiar al públic de la Sala Vermella, entre els quals es trobaven representants institucionals com l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, qui durant la gala va lliurar a Àngela Mora (primera gimnasta amb Síndrome de Down que competeix en un campionat d’Espanya absolut de gimnàstica artística) la Beca Desafia’t 2022, que la Fundació Grup SIFU atorga a professionals de l’esport adaptat.

En aquesta gala també van participar artistes de la capital, com els membres de l’Orquestra Simfònica Camerata Musicalis, nascuda amb el propòsit de fer la música clàssica accessible a tots els públics, i de l’Escola Superior de Música Reina Sofia. També es van sumar a l’espectacle d’art inclusiu alumnes del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

Un espectacle transformador

En finalitzar l’esdeveniment, el seu director artístic, Oriol Saña, va celebrar una edició més d’una gala d’art inclusiu que “demostra que les persones amb diversitat funcional, lluny de veure’s condicionades per la seva discapacitat, treballen diàriament per créixer a nivell personal i professional a través de l’art”. En aquest sentit, va destacar que el públic valorés el “talent sense barreres” i no les capacitats específiques de cadascun dels artistes, alguna cosa que es va veure clarament reflectit en l’acolliment del públic.

El president de la Fundació Grup SIFU, Cristian Rovira, va subratllar la necessitat de comptar amb esdeveniments d’aquest tipus per a donar visibilitat als artistes amb diversitat funcional, que moltes vegades troben majors dificultats per a accedir a escenaris tan importants com el dels Teatres del Canal, el Liceu (Barcelona) o el Teatre de la Maestranza (Sevilla), on s’han celebrat anteriors edicions de la Gala més IN.

“Entenem la música i la dansa com a disciplines artístiques que impulsen la inclusió i són l’eix fonamental del nostre projecte artístic”, va ressaltar Rovira, qui va posar en valor el programa de beques Superar-te de la Fundació Grup SIFU, que permet a músics i ballarins professionals o amateurs amb discapacitat ampliar els seus coneixements i capacitats en aquestes disciplines, a través de formació i seguiment.

El vicepresident de la fundació, Hilario Albarrasí, va destacar que “el món en el qual vivim, on la inclusió i la diversitat són crítiques per a millorar la societat, una gala com aquesta mostra com artistes amb tota mena de diversitat són capaces de fer un espectacle de primer nivell”.