Guerra abierta en la radio pública. Ricard Ustrell ha estallado contra el Consejo Profesional de Catalunya Ràdio a raíz de la polémica por la omisión de un fragmento del discurso de Juliana Canet en los Premios Ondas. El director de El matí de Catalunya Ràdio ha respondido con un extenso comunicado —de cuatro páginas y difundido a través de las redes sociales del subdirector del programa, Maiol Roger— en el que carga duramente contra Albert Manyà, responsable del Consejo, a quien acusa de utilizar el organismo para cuestionar reiteradamente el criterio editorial del programa y de convertir las discrepancias internas en un «posicionamiento colectivo».

Ustrell, además, rechaza frontalmente la acusación de censura, considera el comunicado «profundamente partidista, sesgado y construido sobre una interpretación interesada de los hechos» y defiende que no ha habido ninguna voluntad política de silenciar a Canet. Lejos de limitarse a aclarar la polémica, el director del programa y propietario de la productora a través de la cual lo realiza, La Manchester, aprovecha el escrito para ajustar cuentas con Manyà, reprocharle la manera de gestionar los desacuerdos y cuestionar que esté a la altura de su responsabilidad y represente a los profesionales del oficio.

https://t.co/byuIW3FJjM — Maiol Roger (@maiolroger) November 27, 2026

Ustrell se sacude las acusaciones de censura

El revuelo proviene de las declaraciones de Juliana Canet, copresentadora del programa Que no surti d’aquí, en los Premios Ondas, donde reivindicó la lengua y la nación catalana y describió a Cataluña como un país «colonizado y ocupado desde hace siglos». Esta tarde, el Consejo Profesional ha denunciado que El matí de Catalunya Ràdio ha recortado deliberadamente la declaración de Canet para omitir precisamente este fragmento. El equipo de Ustrell ha justificado el recorte por motivos relacionados con la campaña electoral, un argumento que el Consejo considera ilógico dado que Canet no es candidata ni hacía propaganda a favor de nadie. Ustrell se ha sacudido las críticas asegurando que Canet intervino ayer mismo en el programa durante más de veinte minutos «con plena libertad para expresar lo que considerara oportuno», y que este mismo viernes se ha hablado de la intervención viral en los Premios Ondas «cada media hora». «Las opiniones no se han silenciado», sostiene, y considera que la acusación de censura «no resiste un mínimo análisis de los contenidos emitidos».

El equipo de ‘Que no surti d’aquí’ recibe el premio Ondas – ACN

La guerra, a partir de ahora, pública

Pero el director de El Matí, lejos de morderse la lengua, va más allá y asegura que, después de haber intentado mantener las discrepancias en el ámbito interno, a partir de ahora cambiará su manera de actuar. «Si Albert Manyà y el Consejo Profesional han optado por hacer públicas las discrepancias, a partir de ahora también haré públicas las mías», espeta. Ustrell lamenta que su programa sea cuestionado reiteradamente, reivindica el trabajo del equipo y se enorgullece del debate electoral de esta mañana entre los candidatos catalanes al 29-N, que considera un ejemplo de servicio público y un hito que «no se había logrado en cuarenta años». «No me echaré atrás ante acusaciones que considero injustas», concluye.