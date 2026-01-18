Nueva semana y nuevos episodios de Com si fos ahir. Después de descansar unas horas, el grupo del Reina Sibil·la vuelve a ponerse en marcha para afrontar el día a día. La normalidad de este grupo de boomer va más allá del trabajo, los cafés con los amigos y las sinergias familiares. Parece que les pasa de todo y para buscar soluciones se van a los rincones más enrevesados. ¿Qué tramas marcarán los episodios de esta semana? Citas, un negocio en apuros y desesperación económica son algunos de los temas que estarán presentes en la serie diaria de TV3.

Giro inesperado en la relación de Francesc y Sílvia

Los guionistas quieren continuar estirando la trama de Sílvia (Montse Germán) y Francesc (Eduard Buch). Si ya habíamos tenido suficiente con la escena de infidelidad de este personaje que ahora va arrastrando los pies para recuperar la confianza de Sílvia, parece que en los capítulos de la próxima semana veremos aún otro giro de guion. Justo cuando la mujer parecía dispuesta a perdonarlo –a pesar de que todos están en contra de la decisión-, la llamada que ha recibido de la doctora lo ha cambiado todo completamente. Las pruebas tras la operación para extraer el tejido canceroso del útero no han tenido buenos resultados y deberá someterse a más intervenciones y a unos procesos médicos muy complicados.

En los momentos de dificultad tener un apoyo es necesario y Sílvia parece dispuesta a creer en su ex todo porque sus personas de confianza no siempre están ahí. Francesc aprovechará este hueco para ganarse esta confianza, sobre todo después de recibir una noticia que será difícil de asumir.

Com avançarà la relació de la Sílvia i el Francesc a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Negocios en apuros y cambios en el gimnasio

¿Cuándo acabarán los dramas empresariales de Com si fos ahir? No hay manera de saberlo, pero lo que parece es que tanto la consultoría como el gimnasio viven momentos complicados. El negocio de Miquel (Eduard Farelo) parece en apuros, sobre todo porque desde que renunciaron al concurso público han perdido clientes y la necesidad de encontrar grandes clientes para llenarse los bolsillos los llevará a elegir entre la paz y el dinero. Por otro lado, el miedo que sienten porque Gina (Meritxell Huertas) los denuncie los ha dejado más bien tocados. Noe ha intentado interponerse y ser muy clara: no tolerarán este chantaje y trabajar gratis para ella. Cuando estaban dispuestos a rendirse, Empar (Rosa Boladeras) luchará por no bajar los brazos.

L’Empar tindrà un paper important aquesta setmana a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por otro lado, el gimnasio tampoco es que sea el gran agraciado de la temporada. Desde que Marc (Marco H. Medina) ha decidido vender el negocio, la llegada de Josep (Pere Ponce) como nuevo propietario no ha sido bien recibida. Los trabajadores están en contra del despido de Eva (Alícia González Laá). Después de hacer una huelga improvisada y conseguir que la mujer no pierda el trabajo, una situación incómoda entre Josep y Eva acabará uniéndolos un poco. Sea como sea, las hostilidades entre ellos no terminarán porque un mensaje de voz enviado a quien no debía hará que Eva cambie de opinión radicalmente.

Com avançarà la relació entre l’Eva i el Josep a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat.

Un nuevo triángulo amoroso

Las relaciones de los personajes son parte del leitmotiv de la serie de TV3. Rupturas, matrimonios, aventuras y parejas abocadas al fracaso. Todo es un mix que los guionistas van explotando según les conviene. Después de las vacaciones de Navidad, el regreso de Litus (Pepo Blasco) ha incorporado una nueva dinámica dentro del grupo de la colla. Jordi (Andrés Herrera), él y Andreu (Marc Cartes) forman el club de los solteros, pero no será por mucho tiempo. Raquel, una compañera de trabajo de Litus, ha despertado el interés de dos amigos. Después de una cita desastrosa con Litus en la que incluso se quedó dormida en el sofá escuchándolo hablar, Andreu se ha puesto en marcha para hacerse su amigo. En los próximos capítulos descubriremos que ya se conocían de antes y eso facilitará las cosas entre ellos. ¿Cómo se lo tomará Litus? Ya sabía que su amigo es experto ligando y que no es la primera vez que se interpone en sus conquistas. ¿Cómo acabará esta trama a tres bandas?

El triangle entre el Litus, l’Andreu i la Raquel es va fent més petit a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Desesperación económica y una abuela muy terca

Aún habrá más historias para ver esta semana. La relación de Foix (Nausicaa Bonnín) e Itziar (Mar Ulldemolins) vuelve a estar en marcha -¿cuántas veces ha roto ya?- después de su última pelea porque la chef de la Barnateca aún no se fía del todo. Ahora que la chica ha dejado el trabajo, la relación con Itziar será su gran apoyo, también económico. La chef se ofrecerá para ayudarla, pero la chica, ante la desesperación que siente, acabará hablando mal de una persona para conseguir trabajo. Como es evidente, esta decisión tendrá consecuencias.

La Foix necessita feina urgentment a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Y qué pasará con la abuela más querida del Comsi? Tras el último susto de Mari Carmen (Teresa Urroz), Noe (Elena Gadel) está más preocupada que nunca por su madre. La mujer se niega a aceptar que se está haciendo mayor y querer negarse a escuchar los consejos de las personas que la quieren tendrá consecuencias. La guerra fría con Noe vivirá una pequeña tregua con una cena entre madre e hija que sacará a la luz todas las inseguridades y miedos que sienten.

El nou ensurt de la Mari Carmen a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Estas son algunas de las tramas que estarán presentes en los próximos capítulos de Com si fos ahir. A partir del lunes a las 16:00 h, más dramas y escenas del grupo más famoso de TV3.