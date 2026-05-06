Los catalanes del crucero con hantavirus se aislarán en un hospital militar de Madrid

Los ciudadanos catalanes que iban en el crucero con hantavirus no podrán pasar el tiempo de aislamiento en sus casas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que los cinco catalanes a bordo del barco tendrán que quedarse en cuarentena en el hospital militar central Gómez Ulla de Madrid, de modo que por ahora no podrán volver a casa aunque no tengan síntomas. Inicialmente, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, había previsto que hicieran aislamiento domiciliario una vez pudieran salir del crucero y se les realizara una revisión médica, pero al final se ha optado por pasarlo en estas instalaciones militares.

En una atención a los periodistas este miércoles por la mañana recogida por la ACN, Fernández ha explicado que los cinco catalanes a bordo del crucero MV Hondius se encuentran bien, aunque lógicamente están «preocupados» por la situación que viven debido al brote de hantavirus en el barco, con ocho pacientes infectados según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, el secretario de Salud Pública ha señalado que desde Cataluña están atentos para recibir a los cinco pasajeros, aunque aún hay muchos pasos que se deben decidir, y ha hecho un llamado a «mantener la calma» a pesar de la preocupación, así como evitar el alarmismo. También ha recalcado que la actuación estará planificada y protocolarizada.

Más detalles sobre el virus

En cuanto al virus, Fernández lo ha descrito como «conocido» y con «poca capacidad infectiva» de acuerdo con la evidencia científica disponible. El hantavirus tiene una elevada mortalidad y eso «le resta eficiencia» infectiva. «Es un virus que aún no ha evolucionado, y esperamos que no lo haga. Un virus que aniquila al huésped no lo hace ‘del todo bien’, podríamos decir, porque lo que quiere un virus es reproducirse a expensas del animal que contagia, sea una persona o un roedor, para poder extenderse a otros. Si destruye al huésped, desde un punto de vista biológico, es ineficiente. El hantavirus, por lo que sabemos, es de estas características», ha precisado.