Cristina de Borbón se ha instalado en Barcelona ahora que se ha comprado un piso en el mismo edificio de Pedralbes donde vivió, muchos años, con Iñaki Urdangarin. Dicen que le ha costado tomar la decisión de abandonar Ginebra definitivamente después de refugiarse allí tanto tiempo, pero le ha ayudado ver que tiene a los hijos repartidos por el mundo y nada la retiene allí… además de que, claro, no debe saber qué hacer con tanto dinero. Que haya hecho este movimiento cambiará toda su vida, pero no solo la suya porque fuentes cercanas a los Borbones aseguran que también podría tener un efecto directo en el futuro más inmediato de su padre. ¿Y qué tiene que ver con Juan Carlos de Borbón?

El rey emérito español continúa residiendo en Abu Dhabi, en teoría, aunque se ha dicho que se ha acabado filtrando a la prensa que los últimos meses los ha pasado en Portugal. De casa de unos amigos a la casa de otros, según dicen en Monarquía Confidencial. Sus planes de futuro habrían cambiado ahora que tiene a los tres hijos viviendo en España, al parecer: «No ha dejado de valorar alternativas que estén más cerca de ellos». Continúan diciendo que se encuentra «cómodo» en los Emiratos Árabes, pero no le gusta estar lejos del entorno familiar.

Juan Carlos con sus dos hijas y sus nietos | Europa Press

¿Dónde vivirá Juan Carlos de Borbón? El cambio de país definitivo que se plantea

De hecho, esta proximidad a su país y a sus hijas sería la que ha motivado que Juan Carlos quiera quedarse en Portugal todo el verano. El retorno de Cristina a Barcelona como base de operaciones le habría hecho replantearse que su estancia en Portugal no sea temporal, sino definitiva. De esta manera, estaría mucho más cerca de Galicia y de las muchas regatas a las que va, y también podría visitar a las hijas con un vuelo rápido y no de tantas horas como desde Abu Dhabi.

«La consolidación de Cristina en Barcelona ha sido interpretada como un factor que podría facilitar un acercamiento geográfico eventual del emérito a España», insisten. No habría tomado una decisión definitiva, ya que no le convence dejar Froilán solo en Abu Dhabi ahora que se ha instalado bien: «Antes de plantearse un traslado, el emérito quiere asegurarse de que cualquier cambio futuro no altere esta estabilidad de su nieto mayor».

El tiempo dirá qué acaba pasando con el futuro de Juan Carlos, aunque inmediatamente ya han confirmado que encadenará una salida a navegar tras otra. Como si nada hubiera pasado, como si no hablara con el hijo o como si no lo hubieran enviado lejos como castigo por las comisiones que se habría embolsado. No hace caso a las indicaciones y peticiones de Felipe, que ya se habría acostumbrado a que el padre haga lo que le da la gana sin importar lo que le dice.