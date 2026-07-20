Cuatro días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha movido ficha. El organismo ha acordado «reanudar la tramitación del procedimiento de reintegro», después de la resolución sobre las cuestiones prejudiciales que planteó. La providencia del Tribunal de Cuentas otorga diez días a las partes para que «formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para efectuar los gastos objeto del procedimiento».

El tribunal considera que la resolución del TJUE no ve incompatible la aplicación de la ley de amnistía cuando los bienes o fondos dispuestos no procedan de la Unión Europea o no estuvieran destinados a la misma institución europea. El tribunal enfatiza que la decisión del TJUE «rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban la independencia e imparcialidad del Tribunal de Cuentas». De hecho, era uno de los argumentos de la defensa de los procesados, alegar que la institución no formaba parte del poder jurisdiccional. La providencia también informa que una vez concluido este trámite de diez días, «el procedimiento continuará la tramitación de acuerdo con el derecho». Por tanto, retrasa la aplicación de la amnistía.

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