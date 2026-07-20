La nutricionista Rosa M. Ortega explica por qué abandonar los lácteos de adulto es un error

Durante años, nos han vendido el vaso de leche como la piedra angular de una dieta saludable. Sin embargo, cuando cruzamos la barrera de la edad adulta, las reglas del juego cambian drásticamente para muchos de nosotros. (Sí, a nosotros también nos costó aceptarlo al principio).

La doctora en nutrición ha sido clara: insistir en seguir consumiendo lácteos de la misma manera que lo hacíamos en la infancia puede ser un error estratégico para nuestro sistema digestivo. El problema no es el calcio, sino nuestra capacidad biológica para procesarlo.

¿Por qué tu cuerpo dice «basta»?

La clave reside en la lactasa, la enzima encargada de digerir la lactosa. Con el paso de los años, la producción natural de esta enzima desciende significativamente en la gran mayoría de los adultos. Es un proceso evolutivo, no una enfermedad, pero ignorarlo es lo que provoca las molestias.

Al ingerir leche de vaca siendo adultos, muchas personas experimentan una digestión pesada, hinchazón abdominal e incluso malestar intestinal crónico. Lo que antes era un alimento reconfortante se convierte, de repente, en un enemigo silencioso que nos resta energía durante el resto del día.

La doctora subraya que la inflamación intestinal recurrente después del consumo de lácteos es la señal definitiva de que debemos ajustar nuestra dieta.

La alternativa inteligente sin renunciar al calcio

No, esto no significa que debas eliminar todos los nutrientes de tu dieta. Existen alternativas perfectamente válidas y mucho más fáciles de digerir que aportan los mismos beneficios sin el efecto secundario de la hinchazón.

Las bebidas vegetales enriquecidas o los yogures fermentados son opciones que debemos considerar seriamente. Al pasar por un proceso de fermentación, estos productos ya tienen parte del «trabajo» digestivo hecho, lo que reduce drásticamente el impacto negativo en nuestro intestino.

¿Cómo saber si te afecta a ti?

La prueba es más sencilla de lo que crees. Si después de eliminar la leche de vaca de tu rutina durante 15 días notas que la pesadez abdominal desaparece y tu digestión se vuelve más ligera, ya tienes la respuesta. Es un experimento rápido, barato y que puede devolverte el confort que has perdido.

Muchos de nuestros lectores han descubierto que no eran intolerantes extremos, simplemente estaban forzando su organismo a procesar algo que ya no le correspondía gestionar. Escuchar a tu cuerpo es la forma más barata de ahorrarte problemas a medio plazo.

La recomendación que nadie te da

Si no quieres renunciar al sabor, busca siempre opciones sin lactosa de alta calidad. No se trata de eliminar el lácteo por capricho, sino de elegir la versión que tu sistema digestivo pueda gestionar sin esfuerzo. La nutrición avanzada consiste en eso: optimizar lo que comes para que tu cuerpo rinda al máximo.

¿Habías notado esta sensación de pesadez después del café con leche de cada mañana o pensabas que era algo normal?