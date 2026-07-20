La nutricionista Rosa M. Ortega explica per què abandonar els làctics d’adult és un error

Durant anys, ens han venut el got de llet com la pedra angular d’una dieta saludable. No obstant això, quan creuem la barrera de l’edat adulta, les regles del joc canvien dràsticament per a molts de nosaltres. (Sí, a nosaltres també ens va costar acceptar-ho al principi).
La doctora en nutrició ha estat clara: insistir a seguir consumint làctics de la mateixa manera que ho fèiem a la infància pot ser un error estratègic per al nostre sistema digestiu. El problema no és el calci, sinó la nostra capacitat biològica per processar-lo.
Per què el teu cos diu “prou”?
La clau resideix en la lactasa, l’enzim encarregat de digerir la lactosa. Amb el pas dels anys, la producció natural d’aquest enzim descendeix significativament en la gran majoria dels adults. És un procés evolutiu, no una malaltia, però ignorar-ho és el que provoca les molèsties.
En ingerir llet de vaca essent adults, moltes persones experimenten una digestió pesada, inflor abdominal i fins i tot malestar intestinal crònic. El que abans era un aliment reconfortant es converteix, de sobte, en un enemic silenciós que ens resta energia durant la resta del dia.
La doctora subratlla que la inflamació intestinal recurrent després del consum de làctics és el senyal definitiu que hem d’ajustar la nostra dieta.
L’alternativa intel·ligent sense renunciar al calci
No, això no significa que hagis d’eliminar tots els nutrients de la teva dieta. Existeixen alternatives perfectament vàlides i molt més fàcils de digerir que aporten els mateixos beneficis sense l’efecte secundari de la inflor.
Les begudes vegetals enriquides o els iogurts fermentats són opcions que hem de considerar seriosament. En passar per un procés de fermentació, aquests productes ja tenen part de la “feina” digestiva feta, la qual cosa redueix dràsticament l’impacte negatiu al nostre intestí.
Com saber si t’afecta a tu?
La prova és més senzilla del que creus. Si després d’eliminar la llet de vaca de la teva rutina durant 15 dies notes que la pesadesa abdominal desapareix i la teva digestió es torna més lleugera, ja tens la resposta. És un experiment ràpid, barat i que pot tornar-te el confort que has perdut.
Molts dels nostres lectors han descobert que no eren intolerants extrems, simplement estaven forçant el seu organisme a processar alguna cosa que ja no li corresponia gestionar. Escoltar el teu cos és la forma més barata d’estalviar-te problemes a mitjà termini.
La recomanació que ningú et dona
Si no vols renunciar al sabor, busca sempre opcions sense lactosa d’alta qualitat. No es tracta d’eliminar el làctic per caprici, sinó de triar la versió que el teu sistema digestiu pugui gestionar sense esforç. La nutrició avançada consisteix en això: optimitzar el que menges perquè el teu cos rendeixi al màxim.
Havies notat aquesta sensació de pesadesa després del cafè amb llet de cada matí o pensaves que era una cosa normal?