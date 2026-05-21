La tecnología está redefiniendo el mundo empresarial, el mercado laboral y la manera en que funcionan las organizaciones. En los próximos años, muchos puestos de trabajo cambiarán radicalmente o desaparecerán, mientras que surgirán otros nuevos que hoy aún no existen. Ante este nuevo escenario, ya no es suficiente formarse en competencias concretas, es necesario desarrollar una mentalidad flexible, crítica y capaz de adaptarse al cambio.

La digitalización ha transformado la manera en que trabajamos, nos relacionamos y tomamos decisiones. Tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de datos permiten optimizar procesos y generar nuevas oportunidades, pero también plantean retos importantes. Entre otros, destaca la necesidad de gestionar adecuadamente los datos personales, garantizar la privacidad y evitar que los algoritmos generen discriminaciones. Asimismo, la introducción de nuevas tecnologías puede generar resistencias dentro de las organizaciones, lo que exige una buena gestión del cambio y una formación continua de los profesionales.

En este contexto, las empresas buscan mucho más que conocimientos técnicos. Necesitan perfiles capaces de entender la tecnología y aplicarla para resolver problemas complejos y liderar equipos. El pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, el liderazgo y la comprensión de la transformación digital son competencias clave. También lo es la sensibilidad ética y el compromiso con la sostenibilidad, ya que las organizaciones deben actuar de manera responsable y alineada con los retos sociales globales.

El valor añadido de una formación dinámica y orientada al futuro

Para dar respuesta a estas necesidades, emergen propuestas formativas como el grado en Gestión de la Sociedad Digital de UManresa. Este grado apuesta por un enfoque interdisciplinario que combina tecnología, gestión y ciencias sociales, permitiendo analizar los retos desde diferentes perspectivas. Además, pone énfasis en el aprendizaje práctico, con metodologías activas como la colaboración con empresas para trabajar en proyectos reales y las simulaciones.

La formación va más allá de las aulas, con prácticas en empresas y experiencias reales, tanto locales como internacionales, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y ver diferentes realidades. Este contacto directo con el mundo laboral facilita una mejor preparación y contribuye a desarrollar perfiles versátiles y competitivos.

En definitiva, el futuro dependerá, en gran parte, de personas capaces de adaptarse y liderar el cambio. Las organizaciones necesitan profesionales con una visión global, competencias digitales y una fuerte base ética. Prepararse en esta dirección es clave para contribuir a construir una sociedad digital más justa, sostenible y orientada al bien común.