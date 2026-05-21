La tecnologia està redefinint el món empresarial, el mercat laboral i la manera com funcionen les organitzacions. En els pròxims anys, molts llocs de treball canviaran radicalment o desapareixeran, mentre que en sorgiran de nous que avui encara no existeixen. Davant d’aquest nou escenari, ja no n’hi ha prou amb formar-se en competències concretes, cal desenvolupar una mentalitat flexible, crítica i capaç d’adaptar-se al canvi.
La digitalització ha transformat la manera com treballem, ens relacionem i prenem decisions. Tecnologies com la intel·ligència artificial o l’anàlisi de dades permeten optimitzar processos i generar noves oportunitats, però també plantegen reptes importants. Entre altres, destaca la necessitat de gestionar adequadament les dades personals, garantir la privacitat i evitar que els algoritmes generin discriminacions. Així mateix, la introducció de noves tecnologies pot generar resistències dins de les organitzacions, fet que exigeix una bona gestió del canvi i una formació contínua dels professionals.
En aquest context, les empreses busquen molt més que coneixements tècnics. Necessiten perfils capaços d’entendre la tecnologia i aplicar-la per resoldre problemes complexos i liderar equips. El pensament crític, la capacitat de resolució de problemes, el lideratge i la comprensió de la transformació digital són competències clau. També ho és la sensibilitat ètica i el compromís amb la sostenibilitat, ja que les organitzacions han d’actuar de manera responsable i alineada amb els reptes socials globals.
El valor afegit d’una formació dinàmica i pensada per al futur
Per donar resposta a aquestes necessitats, emergeixen propostes formatives com el grau en Gestió de la Societat Digital d’UManresa. Aquest grau aposta per un enfocament interdisciplinari que combina tecnologia, gestió i ciències socials, permetent analitzar els reptes des de diferents perspectives. A més, posa èmfasi en l’aprenentatge pràctic, amb metodologies actives com la col·laboració amb empreses per treballar projectes reals i les simulacions.
La formació va més enllà de les aules, amb pràctiques en empreses i experiències reals, tant de territori com internacionals, que permeten aplicar els coneixements adquirits i veure diferents realitats. Aquest contacte directe amb el món laboral facilita una millor preparació i contribueix a desenvolupar perfils versàtils i competitius.
En definitiva, el futur dependrà, en bona part, de persones capaces d’adaptar-se i liderar el canvi. Les organitzacions necessiten professionals amb una visió global, competències digitals i una forta base ètica. Preparar-se en aquesta direcció és clau per contribuir a construir una societat digital més justa, sostenible i orientada al bé comú.