Del La Paz a Santiago de Compostela en bicicleta, el reto de un paciente de glioblastoma

Alejandro Porto, un paciente de 44 años diagnosticado con glioblastoma en 2024, el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico, iniciará el próximo 12 de abril un reto sin precedentes: recorrer en bicicleta la distancia que separa el Hospital Universitario La Paz de Madrid de Santiago de Compostela, mientras lleva en su cabeza un dispositivo médico portátil que trata su enfermedad.

El paciente, que ha decidido visibilizar su iniciativa bajo el nombre de ‘Zebra Project’ en TikTok (@cebra_project), completará su particular Camino de Santiago en una ruta que se prolongará durante 13 días y 650 kilómetros, culminando el viaje el día 25 de abril. Su Camino tiene un objetivo muy claro: visibilizar el glioblastoma y reivindicar la importancia de la investigación en este tipo de tumor cerebral.

Porto, arquitecto de profesión, realizará todo el trayecto al mismo tiempo que recibe el tratamiento que tiene pautado por su oncóloga de La Paz desde 2025: los Tumor Treating Fields (TTFields). Esta terapia consiste en campos eléctricos que se administran a través de un dispositivo médico portátil con el propósito de interrumpir la división de las células cancerosas. Supone una innovación terapéutica que ha demostrado una mejora significativa de la supervivencia de pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico para los cuales, con lo que era el estándar de tratamiento hasta agosto de 2025 -cirugía, radioterapia y quimioterapia con temozolomida- la media de supervivencia es de, aproximadamente, un año.

El grupo saldrá el 12 de abril desde el Hospital Universitario La Paz, centro donde Alejandro recibe tratamiento, y tiene prevista su llegada a la Plaza del Obradoiro el 25 de abril. El itinerario atraviesa tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla y León y Galicia. En su Camino, abordará retos como el cruce del puerto de la Fuenfría (1.792 m), la mayor dificultad del Camino de Madrid o la “Etapa Reina” del Camino de Santiago Francés, que es el espectacular ascenso a O Cebreiro para entrar en Galicia.

En la cuenta que ha creado Alejandro en TikTok para visibilizar su hazaña, ya ha convertido su preparación para el viaje en todo un fenómeno viral. En los diferentes posts que ha subido estos días presenta a sus acompañantes, explica el funcionamiento de los TTFields y muestra su entrenamiento.

Con este reto, Porto busca poner rostro a una enfermedad devastadora, visibilizando la necesidad de innovación en los tratamientos y ensayos para que, cada vez, haya más esperanzas para las personas que reciben este tipo de diagnósticos.