Del La Paz a Santiago de Compostel·la amb bicicleta, el repte d’un pacient de glioblastoma

Alejandro Porto, un pacient de 44 anys diagnosticat amb glioblastoma en 2024, el tumor cerebral més agressiu i amb pitjor pronòstic, iniciarà el pròxim 12 d’abril un repte sense precedents: recórrer amb bicicleta la distància que separa l’Hospital Universitari La Paz de Madrid de Santiago de Compostel·la, mentre porta al seu cap un dispositiu mèdic portàtil que tracta la seva malaltia.
El pacient, que ha decidit visibilitzar la seva iniciativa sota el nom de ‘Zebra Project’ en TikTok (@cebra_project), completarà el seu particular Camí de Santiago en una ruta que es prolongarà durant 13 dies i 650 quilòmetres, culminant el viatge el dia 25 d’abril. El seu Camí té un objectiu molt clar: visibilitzar el glioblastoma i reivindicar la importància de la recerca en aquesta mena de tumor cerebral.
Porto, arquitecte de professió, realitzarà tot el trajecte alhora que rep el tractament que té pautat per la seva oncòloga de La Paz des de 2025: els Tumor Treating Fields (TTFields). Aquesta teràpia consisteix en camps elèctrics que s’administren a través d’un dispositiu mèdic portàtil amb el propòsit d’interrompre la divisió de les cèl·lules canceroses. Suposa una innovació terapèutica que ha demostrat una millora significativa de la supervivència de pacients amb glioblastoma de nou diagnòstic per als quals, amb el qual era l’estàndard de tractament fins a agost de 2025 -cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia amb temozolomida- la mitjana de supervivència és de, aproximadament, un any.
El grup sortirà el 12 d’abril des de l’Hospital Universitari La Paz, centre on Alejandro rep tractament, i té prevista la seva arribada a la Plaça del Obradoiro el 25 d’abril. L’itinerari travessa tres comunitats autònomes: Madrid, Castella i Lleó i Galícia. En el seu Camí, abordarà reptes com l’encreuament del port de la Fuenfría (1.792 m), la major dificultat del Camí de Madrid o la “Etapa Reina” del Camí de Santiago Francés, que és l’espectacular ascens a O Cebreiro per a entrar a Galícia.
En el compte que ha creat Alejandro en TikTok per a visibilitzar la seva gesta, ja ha convertit la seva preparació per al viatge en tot un fenomen viral. En els diferents posts que ha penjat aquests dies presenta als seus acompanyants, explica el funcionament dels TTFields i mostra el seu entrenament.
Amb aquest repte, Porto cerca posar rostre a una malaltia devastadora, visibilitzant la necessitat d’innovació en els tractaments i assajos perquè, cada vegada, hi hagi més esperances per a les persones que reben aquest tipus de diagnòstics.