Los Mossos d’Esquadra están en alerta por la salida de la prisión de Lleida de Dino Marcello Miller, un asesino muy peligroso que ya ha cumplido condena, pero que no está rehabilitado, ya que nunca ha seguido ningún programa. Según recoge la agencia Europa Press, que cita fuentes de la Fiscalía de Lleida, hay «un riesgo alto» de reincidencia.

Esta persona fue condenada por apuñalar a un joven a la salida de una discoteca de Barcelona. También asesinó a tiros a un policía a finales de los años ochenta mientras atracaba un banco. La sentencia incluyó también el intento de homicidio de un expolicía local, a quien se había investigado por diferentes delitos. A Dino Marcello Miller le pagaron -18.000 euros y 100 gramos de cocaína- para que matara al expolicía. Este quedó gravemente herido y murió dos años después a consecuencia de las lesiones. También tiene antecedentes por robos violentos.

Imagen de archivo de dos agentes de Mossos d’Esquadra patrullando / ACN

Entradas y salidas de la prisión

Ingresó por primera vez en la prisión de Lleida en 1986, donde estuvo hasta 1998. Ese año, se le volvió a encarcelar en el mismo centro penitenciario hasta 2020. Poco después de salir, en 2021, volvió a delinquir. Atracó dos supermercados en Lleida, hechos por los cuales se le volvió a condenar en abril de 2021.

La Fiscalía de Lleida ha avisado a los Mossos d’Esquadra que estén alerta, ante el riesgo elevado de reincidencia y el hecho de que se trata de una persona violenta, explica Europa Press. Dino Marcello Miller tiene libertad de movimientos y la policía no lo puede perseguir. No ha salido en régimen de libertad vigilada.

En declaraciones a RAC 1, el psicólogo Vicenç Alujas ha explicado que ha conocido a Dino Marcello Miller y ha asegurado que «se trata de un psicópata de categoría que nunca se podrá rehabilitar». Además, el psicólogo, que ha trabajado treinta años en prisiones, ha opinado que el asesino «es un interno de los que ya no quedan, de la antigua escuela. Es un inadaptado al medio, dentro y fuera de la prisión».