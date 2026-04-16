Els Mossos d’Esquadra estan en alerta per la sortida de la presó de Lleida de Dino Marcello Miller, un assassí molt perillós que ja ha complert condemna, però que no està rehabilitat, ja que mai ha seguit cap programa. Segons recull l’agència Europa Press, que cita fonts de la Fiscalia de Lleida, hi ha “un risc alt” de reincidència.
Aquesta persona va ser condemnada per matar a ganivetades un jove a la sortida d’una discoteca de Barcelona. També va assassinar a trets a un policia a finals dels anys vuitanta mentre atracava un banc. La sentència va incloure també l’intent d’homicidi d’un expolicia local, a qui s’havia investigat per diferents delictes. A Dino Marcello Miller el van pagar -18.000 euros i 100 grams de cocaïna- perquè matés l’expolicia. Aquest va quedar greument ferit i va morir dos anys després a conseqüència de les lesions. També té antecedents per robatoris violents.
Entrades i sortides de la presó
Va ingressar per primer cop a la presó de Lleida el 1986, on va ser fins al 1998. Aquell any, se’l va tornar a engarjolar al mateix centre penitenciari fins al 2020. Poc després de sortir, el 2021, va tornar a delinquir. Va atracar dos supermercats a Lleida, fets pels quals se’l va tornar a condemnar l’abril del 2021.
La Fiscalia de Lleida ha avisat als Mossos d’Esquadra que estiguin alerta, davant el risc elevat de reincidència i el fet que es tracta d’una persona violenta, explica Europa Press. Dino Marcello Miller té llibertat de moviments i la policia no el pot perseguir. No ha sortit en règim de llibertat vigilada.
En declaracions a RAC 1, el psicòleg Vicenç Alujas ha explicat que ha conegut Dino Marcello Miller i ha assegurat que “es tracta d’un psicòpata de categoria que mai es podrà rehabilitar”. A més, el psicòleg, que ha treballat trenta anys en presons, ha opinat que l’assassí “és un intern dels que ja no en queden, de l’antiga escola. És un inadaptat al medi, dins i fora de la presó”.