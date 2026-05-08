La circulación entre las estaciones de Cerdanyola UAB y Martorell de la línea R8 de Rodalies de Catalunya está interrumpida después de que un tren de mercancías haya descarrilado, por motivos que aún se desconocen, alrededor de la estación de Rubí. Un incidente ferroviario que ocurre meses después del accidente mortal en Gelida y que ha obligado a cortar la circulación, de nuevo, del túnel de Rubí, el cual se había reabierto al tráfico la semana pasada.

Según ha informado Adif a través de las redes sociales, han sido la locomotora y el primer vagón del convoy los que han descarrilado mientras realizaba el trayecto entre la terminal de mercancías de Can Tunis (Barcelona) y Francia. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha destacado que el convoy no transportaba mercancías peligrosas y ya se han desplegado efectivos para solucionar la incidencia en la infraestructura ferroviaria. Adif, sin embargo, alerta que aún no hay un plazo definido para restablecer el servicio y desde Renfe se ha decretado la ampliación del servicio alternativo por carretera que ya estaba desplegado para cubrir el tramo afectado del R8.