La circulació entre les estacions de Cerdanyola UAB i Martorell de la línia R8 de Rodalies de Catalunya es troba interrompuda després que un tren de mercaderies hagi descarrilat, per motius que encara es desconeixen, al voltant de l’estació de Rubí. Un incident ferroviari que es produeix mesos després de l’accident mortal a Gelida i que ha obligat a tallar la circulació, de nou, del túnel de Rubí, el qual s’havia reobert al trànsit la setmana passada.
Segons ha informat Adif a través de les xarxes socials ha estat la locomotora i el primer vagó del comboi els quals han descarrilat mentre realitzava el trajecte entre la terminal de mercaderies de Can Tunis (Barcelona) i França. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries ha destacat que el comboi no transportava mercaderies perilloses i ja s’han desplegat efectius per solucionar la incidència a la infraestructura ferroviària. Adif, però, alerta que encara no hi ha un termini definit per restablir el servei i des de Renfe s’ha decretat l’allargament del servei alternatiu per carretera el qual ja estava desplegat per cobrir el tram afectat de l’R8.
⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea R8 del núcleo de rodalies de Catalunya entre Rubí Can Vallhonrat y Cerdanyola Universitat por el descarrilamiento de la locomotora y el primer vagón de un tren de mercancías.— INFOAdif (@InfoAdif) May 8, 2026