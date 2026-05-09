Dos conductores, un hombre de 50 años y un joven de 27, han muerto en un choque frontal en la N-240, en Montblanc (Conca de Barberà). El accidente ocurrió el viernes por la noche, pasadas las 22.00 horas, en el punto kilométrico 36,4.

Por causas que aún se están investigando, los dos vehículos chocaron frontalmente, ha informado el Servei Català de Trànsit.

Un vecino de l’Espluga de Francolí y uno del Pont d’Armentera

Las dos personas fallecidas son el joven de 27 años, vecino de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), y el hombre de 50 años, vecino del Pont d’Armentera (Alt Camp).

🟦 Mueren dos conductores en una colisión frontal en la N-240 en Montblanc (Conca de Barberà)



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⬛️ Con estas víctimas, son 38 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas (datos provisionales) pic.twitter.com/rADTotXPAC — Trànsit (@transit) May 9, 2026

Mossos d’Esquadra, Bomberos y SEM

A consecuencia del siniestro, se activaron tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres efectivos y el apoyo psicológico del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Los Bomberos tuvieron que excarcelar uno de los vehículos.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE. Calzada cortada (Retención): N-240 | MONTBLANC | Sentido Oeste hacia LLEIDA-DESVIACIONES SEÑALIZADAS | Punto km. 36-37 | 09:25 — Trànsit (@transit) May 9, 2026

El accidente obligó a cortar totalmente la N-240 y se realizaron desvíos señalizados hasta las dos de la madrugada. Este sábado por la mañana, la vía se ha vuelto a cerrar para llevar a cabo tareas de investigación policial.

38 personas muertas en las carreteras catalanas desde principios de año

Con los dos hombres fallecidos este viernes, ya son 38 las personas que han perdido la vida desde principios de año en las carreteras catalanas, 16 de las cuales eran motoristas, el colectivo que acumula más siniestralidad. Entre las víctimas mortales, también hay tres ciclistas y cinco peatones