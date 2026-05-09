Dos conductors, un home de 50 anys i un jove de 27, han mort en un xoc frontal a la N-240, a Montblanc (Conca de Barberà). L’accident va tenir lloc divendres a la nit, passades les 22.00 hores, al punt quilomètric 36,4.
Per causes que encara s’estan investigant, els dos vehicles van xocar frontalment, ha informat el Servei Català de Trànsit.
Un veí de l’Espluga de Francolí i un del Pont d’Armentera
Les dues persones mortes són el jove de 27 anys, veí de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), i l’home de 50 anys, veí del Pont d’Armentera (Alt Camp).
🟦 Moren dos conductors en una col·lisió frontal a l'N-240 a Montblanc (Conca de Barberà)— Trànsit (@transit) May 9, 2026
⬛️ Amb aquestes víctimes, són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals)
Mossos d’Esquadra, Bombers i SEM
A consequència del sinistre, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres efectius i el suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van haver d’excacerar un dels vehicles.
INVESTIGACIÓ D' ACCIDENT. Calçada tallada (Retenció): N-240 | MONTBLANC | Sentit Oest cap a LLEIDA-DESVIAMENTS SENYALITZATS | Punt km. 36-37 | 09:25— Trànsit (@transit) May 9, 2026
L’accident va obligar a tallar totalment la N-240 i es van fer desviaments senyalitzats fins a quarts de dues de la matinada. Aquest dissabte al matí, la via s’ha tornar a tancar per dur a terme tasques d’investigació policial.
38 persones mortes a les carreteres catalanes des d’inicis d’any
Amb els dos homes morts aquest divendres, ja són 38 les persones que han perdut la vida des de principis d’any a les carreteres catalanes, 16 de les quals eren motoristes, el col·lectiu que acumula més sinistralitat. Entre les víctimes mortals, també hi ha tres ciclistes i cinc vianants