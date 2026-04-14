La Generalitat de Catalunya ya ha decidido quién recibirá las Cruces de Sant Jordi del 2026. Se trata de una veintena de personalidades y una decena de entidades. Entre los galardonados, que ha dado a conocer la consejera de Cultura, Sònia Hernández, figuran la filósofa Victòria Camps, la actriz Sílvia Munt, el cocinero Fermí Puig, que recibirá la distinción a título póstumo, y la Universitat de Barcelona (UB).

Por otro lado, la Generalitat premiará también al historiador y archivero Ramon Alberch, la emprendedora social Carmen Armengol, la periodista Júlia Otero, la escritora Maite Carranza, la artista plástica Maria Àngels Domingo, el artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, el escritor e historiador Salah Jamal, el actor Enric Majó, la actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà, el empresario del sector del vino Miguel Agustín Torres, el empresario Miquel Martí y la diseñadora Roser Marcé.

La escritora Maite Carranza / ACN-Pere Francesch

Además, entre las entidades, asociaciones y colectivos están la Agrupación Coral Flors d’Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya, la Fundació Ernest Lluch, la Fundació Pau Casals y el Grupo Cultural de la Mujer de Solivella.

Defensa de la identidad y la cultura de Catalunya.

Las Cruces de Sant Jordi reconocen los servicios destacados a Catalunya en la defensa de su identidad o en el ámbito cívico y cultural.

Por ejemplo, de Camps, el Gobierno destaca la «trayectoria intelectual» y el «compromiso con el pensamiento ético y cívico»; de Munt la «trayectoria artística en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales», y de Puig la contribución a la renovación y la proyección de la cocina catalana. Puig es una de las personas que reciben la distinción a título póstumo, junto con el educador y activista social Enric Morist y el teólogo Josep Rius.

La actriz y directora Sílvia Munt / Pere Francesch

Dos empresarias que reciben la Cruz de Sant Jordi son la presidenta del grupo Sorigué y de la Fundació Sorigué, Anna Vallès, y Ernestina Torelló por su trayectoria vinculada al sector vitivinícola.

Además, la Generalitat reconoce también al investigador en psicología y educación Ignasi Vila.

Además de las citadas, entre las entidades y agrupaciones, la Generalitat entregará la Cruz de Sant Jordi a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, los Pastorets de Calaf y T’acompanyem. De la última se valora la labor social en el acompañamiento de personas en situación de desempleo y en la promoción de la inserción laboral y la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad.