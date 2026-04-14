La Generalitat de Catalunya ja ha decidit qui rebrà les Creus de Sant Jordi del 2026. Es tracta d’una vintena de personalitats i una desena d’entitats. Entre els guardonats, que ha donat a conèixer la consellera de Cultura, Sònia Hernández, hi figuren la filòsofa Victòria Camps, l’actriu Sílvia Munt, el cuiner Fermí Puig, que rebrà la distinció a títol pòstum, i la Universitat de Barcelona (UB).
D’altra banda, la Generalitat premiarà també l’historiador i arxiver Ramon Alberch, l’emprenedora social Carmen Armengol, la periodista Júlia Otero, l’escriptora Maite Carranza, l’artista plàstica Maria Àngels Domingo, l’artista i teòric de la imatge Joan Fontcuberta, l’escriptor i historiador Salah Jamal, l’actor Enric Majó, l’actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, l’empresari del sector del vi Miguel Agustín Torres, l’empresari Miquel Martí i la dissenyadora Roser Marcé.
A més entre les entitats, associacions i col·lectius hi ha l’Agrupació Coral Flors d’Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Fundació Ernest Lluch, la Fundació Pau Casals i el Grup Cultural de la Dona de Solivella.
Defensa de la identitat i la cultura de Catalunya.
Les Creus de Sant Jordi reconeixen els serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.
Per exemple, de Camps, el Govern en destaca la “trajectòria intel·lectual” i el “compromís amb el pensament ètic i cívic”; de Munt la “trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals”, i de Puig la contribució a la renovació i la projecció de la cuina catalana. Puig és una de les persones que reben la distinció a títol pòstum, juntament amb l’educador i activista social Enric Morist i el teòleg Josep Rius.
Dues empresàries que reben la Creu de Sant Jordi són la presidenta del grup Sorigué i de la Fundació Sorigué, Anna Vallès, i Ernestina Torelló per la seva trajectòria vinculada al sector vitivinícola.
A més, la Generalitat reconeix també l’investigador en psicologia i educació Ignasi Vila.
A més de les citades, entre les entitats i agrupacions, la Generalitat entregarà la Creu de Sant Jordi a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, els Pastorets de Calaf i T’acompanyem. De la darrera se’n valora la tasca social en l’acompanyament de persones en situació d’atur i en la promoció de la inserció laboral i la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.