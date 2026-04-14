Veolia impulsa la sostenibilidad del Trofeo Conde de Godó por cuarto año consecutivo

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, y el Barcelona Open Banc Sabadell colaboran por cuarto año consecutivo para impulsar la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó como evento deportivo de referencia internacional en la gestión sostenible y el respeto al medio ambiente. Por ello, están desarrollando diversas iniciativas que fomentan la sostenibilidad durante el torneo, reduciendo su impacto ambiental.

Aigües de Barcelona ha instalado quince fuentes de agua del grifo, en nueve ubicaciones del evento, y repartirá 2.300 botellas reutilizables entre jugadores, staff, prensa y público para contribuir a la reducción de residuos. Cabe recordar que por cada 1.000 litros de agua del grifo, se ahorrarán 44 kilos de residuos y 453 kilos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. En este sentido, la empresa participará un año más en el cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica, para fomentar la sostenibilidad del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó.

La alianza para consolidar la sostenibilidad del torneo y reducir sus emisiones y la huella hídrica ha permitido, en la última edición del 2025, evitar 690 kilos de residuos, así como el equivalente a 6.700 kilos de emisiones de carbono y 91 metros cúbicos de huella hídrica.

Además, este año Aigües de Barcelona dispone de un espacio propio dentro de la Fan Zone del torneo con una propuesta interactiva que combina hidratación sostenible y deporte. En este espacio, los asistentes pueden hidratarse con agua del grifo y participar en un reto deportivo para sensibilizar sobre la importancia del agua como recurso esencial y la necesidad de reducir los residuos plásticos.

‘Play for the Planet’: jornada sobre la sostenibilidad en el deporte

Para hablar de este compromiso, la Sala de Trofeos del Real Club de Tenis Barcelona ha acogido este mediodía la jornada Play for the Planet, centrada en la sostenibilidad en grandes eventos deportivos. La sesión ha contado con la participación de Tommy Robredo, exjugador profesional y director deportivo del torneo Conde de Godó, y ha incluido la mesa redonda “La sostenibilidad en el deporte”, moderada por Ignasi Cubiñà, miembro del Board Cradle to Cradle, fundador de EIG y ex-CSO & Partner del Grupo Construcia, y promotor y desarrollador de estrategias de economía circular desde 2006.

De izquierda a derecha abajo: Tommy Robredo, exjugador profesional y director deportivo del Torneo Godó; Jordi Cambra, presidente del Real Club de Tenis Barcelona; Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Cataluña; David Escudé, presidente del Área de Deportes de la Diputación de Barcelona, y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona y director de Acción Social de Veolia y José Coronado, fundador y director del TRAM Barcelona Open. De izquierda a derecha, arriba: Ignasi Cubiñà, miembro del Board Cradle to Cradle; José María Baldasano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la UPC y miembro de la Comisión de Sostenibilidad del Real Club de Tenis Barcelona; Xavier Bernat, director de Estrategia, Innovación y Desarrollo de Aigües de Barcelona; y Núria Hernàndez, directora de Eventos y Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Barcelona.

Han participado Xavier Bernat, director de Estrategia, Innovación y Desarrollo de Aigües de Barcelona, del grupo Veolia; José María Baldasano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la UPC y miembro de la Comisión de Sostenibilidad del RCTB-1899; José Coronado, representante del Torneo TRAM, y Núria Hernàndez, directora de Eventos y Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Barcelona. Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Cataluña, ha sido el encargado de clausurar el acto.

En la jornada, el Real Club de Tenis Barcelona-1899 ha presentado las conclusiones de su primer informe de sostenibilidad, un documento que recoge de manera estructurada las principales iniciativas, compromisos y líneas de actuación del club en materia ambiental en los últimos diez años. El informe incluye aspectos vinculados a la gestión eficiente de los recursos, el impacto ambiental de la actividad deportiva, la relación con los grupos de interés y la contribución al desarrollo sostenible del entorno.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permite consolidar y dar coherencia a las acciones que el club ya impulsa en el ámbito de la sostenibilidad, a la vez que establece un marco de referencia para la definición de objetivos y actuaciones futuras, así como indicadores de seguimiento. La iniciativa sigue la línea del compromiso del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, que ya dispone de su propio informe de sostenibilidad desde 2021, y refuerza el posicionamiento conjunto como referentes en la organización de eventos deportivos responsables.

Xavier Bernat destacó en su intervención la colaboración con el Barcelona Open Banc Sabadell “para reafirmar la voluntad de Aigües de Barcelona de convertir grandes eventos deportivos como este en plataformas de sensibilización ambiental. Cada botella reutilizable, cada litro de agua del grifo consumido, es un paso adelante hacia el residuo cero y hacia un modelo más sostenible y responsable con el planeta”. Para Xavier Bernat, “nuestro compromiso va más allá de la instalación de fuentes. Queremos que este torneo se convierta en una palanca más para contribuir a la reducción de residuos plásticos”.

Referentes en el ámbito de la sostenibilidad

La colaboración con el Conde de Godó se enmarca en la estrategia de Aigües de Barcelona de promover la hidratación sostenible en grandes eventos. Durante 2025, la compañía ha instalado fuentes en 27 eventos (13 carreras deportivas y 14 actividades culturales, deportivas y congresos), llegando a cerca de 600.000 asistentes.

Gracias a las fuentes inteligentes instaladas en nueve eventos deportivos, culturales y congresos, se ha evitado la generación de más de 17.500 kg de CO₂, unos 1.750 kg de plástico y más de 250.000 litros de huella hídrica. De esta manera, las fuentes de agua potable instaladas en eventos evitan la generación de residuos plásticos en las ciudades y garantizan una hidratación con agua del grifo entre el público, reforzando el compromiso de Aigües de Barcelona con el desarrollo sostenible del territorio metropolitano.