Veolia impulsa la sostenibilitat del Trofeu Conde de Godó per quart any consecutiu

Aigües de Barcelona, del grup Veolia, i el Barcelona Open Banc Sabadell col·laboren per quart any consecutiu per impulsar la 73a edició del Trofeu Conde de Godó com a esdeveniment esportiu de referència internacional en la gestió sostenible i el respecte al medi ambient. Per això, estan desenvolupant diverses iniciatives que fomenten la sostenibilitat durant el torneig tot reduint-ne l’impacte ambiental.
Aigües de Barcelona ha instal·lat quinze fonts d’aigua de l’aixeta, en nou ubicacions de l’esdeveniment, i repartirà 2.300 ampolles reutilitzables entre jugadors, staff, premsa i públic per contribuir a la reducció de residus. Cal recordar que per cada 1.000 litres d’aigua de l’aixeta, s’estalviaran 44 quilos de residus i 453 quilos d’emissions de diòxid de carboni equivalents. En aquest sentit, l’empresa participarà un any més en el càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica, per tal de fomentar la sostenibilitat del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Conde de Godó.
L’aliança per consolidar la sostenibilitat del torneig i reduir-ne les emissions i la petjada hídrica ha permès, en la darrera edició del 2025, evitar 690 quilos de residus, així com l’equivalent a 6.700 quilos d’emissions de carboni i 91 metres cúbics de petjada hídrica.
A més, aquest any Aigües de Barcelona disposa d’un espai propi dins la Fan Zone del torneig amb una proposta interactiva que combina hidratació sostenible i esport. En aquest espai, les persones assistents es poden hidratar amb aigua de l’aixeta i poden participar en un repte esportiu per sensibilitzar sobre la importància de l’aigua com a recurs essencial i la necessitat de reduir els residus plàstics.
‘Play for the Planet’: jornada sobre la sostenibilitat en l’esport
Per parlar d’aquest compromís, la Sala de Trofeus del Reial Club de Tennis Barcelona ha acollit aquest migdia la jornada Play for the Planet, centrada en la sostenibilitat en grans esdeveniments esportius. La sessió ha comptat amb la participació de Tommy Robredo, exjugador professional i director esportiu del torneig Conde de Godó, i ha inclòs la taula rodona “La sostenibilitat a l’esport”, moderada per Ignasi Cubiñà, membre del Board Cradle to Cradle, fundador d’EIG i ex-CSO & Partner del Grupo Construcia, i promotor i desenvolupador d’estratègies d’economia circular des del 2006.
Hi han participat Xavier Bernat, director d’Estratègia, Innovació i Desenvolupament d’Aigües de Barcelona, del grup Veolia; José María Baldasano, catedràtic emèrit d’Enginyeria Ambiental de la UPC i membre de la Comissió de Sostenibilitat del RCTB-1899; José Coronado, representant del Torneig TRAM, i Núria Hernàndez, directora d’Esdeveniments i Promoció Esportiva de l’Ajuntament de Barcelona. Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, ha estat l’encarregat de fer la cloenda de l’acte.
En la jornada, el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 ha presentat les conclusions de la seva primera memòria de sostenibilitat, un document que recull de manera estructurada les principals iniciatives, compromisos i línies d’actuació del club en matèria ambiental en els últims deu anys. La memòria inclou aspectes vinculats a la gestió eficient dels recursos, l’impacte ambiental de l’activitat esportiva, la relació amb els grups d’interès i la contribució al desenvolupament sostenible de l’entorn.
Aquest exercici de transparència i retiment de comptes permet consolidar i donar coherència a les accions que el club ja impulsa en l’àmbit de la sostenibilitat, alhora que estableix un marc de referència per a la definició d’objectius i actuacions futures, així com indicadors de seguiment. La iniciativa segueix la línia del compromís del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Conde de Godó, que ja disposa de la seva pròpia memòria de sostenibilitat des del 2021, i reforça el posicionament conjunt com a referents en l’organització d’esdeveniments esportius responsables.
Xavier Bernat ha destacat en la seva intervenció la col·laboració amb el Barcelona Open Banc Sabadell “per refermar la voluntat d’Aigües de Barcelona de convertir grans esdeveniments esportius com aquest en plataformes de sensibilització ambiental. Cada ampolla reutilitzable, cada litre d’aigua de l’aixeta consumit, és un pas endavant cap al residu zero i cap a un model més sostenible i responsable amb el planeta”. Per Xavier Bernat, “el nostre compromís va més enllà de la instal·lació de fonts. Volem que aquest torneig esdevingui una palanca més per contribuir a la reducció de residus plàstics”.
Referents en l’àmbit de la sostenibilitat
La col·laboració amb el Conde de Godó s’emmarca en l’estratègia d’Aigües de Barcelona de promoure la hidratació sostenible en grans esdeveniments. Durant el 2025, la companyia ha instal·lat fonts en 27 esdeveniments (13 curses esportives i 14 activitats culturals, esportives i congressos), arribant a prop de 600.000 assistents.
Gràcies a les fonts intel·ligents instal·lades en nou esdeveniments esportius, culturals i congressos, s’ha evitat la generació de més de 17.500 kg de CO₂, uns 1.750 kg de plàstic i més de 250.000 litres de petjada hídrica. D’aquesta manera, les fonts d’aigua potable instal·lades en esdeveniments eviten la generació de residus plàstics a les ciutats i garanteixen una hidratació amb aigua de l’aixeta entre el públic, reforçant el compromís d’Aigües de Barcelona amb el desenvolupament sostenible del territori metropolità.