Las alternativas para llegar a Barcelona tras el hundimiento de un pozo en las obras de la R2 en Montcada, que ha obligado a cortar el recorrido de tres líneas (R2, R2 Nord y R11) entre Montcada y Sant Andreu, no han terminado de convencer a los usuarios, varados al llegar a la zona afectada. En este sentido, la plataforma de usuarios Salvem R2 Nord recuerda, coincidiendo con la incidencia, que hace tiempo que piden a Adif cuál es el plan de contingencia existente por si surgieran imprevistos derivados de las obras. “Nos habían prometido una reunión que aún no ha llegado. Viendo lo que ha pasado ahora, la sensación es que no había un plan alternativo bien pensado”, apunta a El Món Álvaro Porro, portavoz de la plataforma. “El soterramiento de Montcada es una obra muy costosa y que va para largo, por tanto, se debe tener todo bien estudiado”, reafirma.

Renfe no ha variado el plan de este miércoles y desvía a los usuarios de la R2 a la R4. Para continuar su recorrido hasta Barcelona, los viajeros deben cambiar de estación en Montcada, haciendo un trayecto a pie de 400 metros, para tomar el tren que viene de Terrassa. La operadora sí que ha reforzado la oferta de plazas de los servicios Avant entre Figueres y Barcelona, para acoger con garantías a los viajeros de la R11, pero no ha modificado el servicio de la R4. El plan actual ha enfadado a los usuarios del Vallès Oriental, especialmente a los ciudadanos de Mollet y Montmeló, que advierten que los trenes llegan llenos a Montcada y que hay pasajeros que han tenido que quedarse en los andenes. Entre Granollers Centre y Sant Andreu sí hay autobús, pensado especialmente para los usuarios que bajan de Girona.

Además, los trenes de la R2 y la R2 Nord circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos, según ha confirmado Renfe. Algunos usuarios apuntan que los retrasos se están produciendo desde primera hora; a las seis de la mañana, comentan algunos en las redes, los trenes con origen Sant Celoni ya iban tarde. Respondiendo a las informaciones de Rodalies, algunos usuarios han detallado que han tardado «dos horas» más de lo previsto en llegar al trabajo y han calificado de «inhumano» el transbordo en Montcada. El miércoles por la tarde, coincidiendo con el inicio de la crisis, los afectados ya pidieron más alternativas para poder hacer el trayecto con garantías.

Inhumano el transbordo de Montcada pic.twitter.com/6CNgqTmZji — Afectats Rodalies (@AfectRodalies) July 23, 2026

Los usuarios se han visto sorprendidos por la falta de refuerzo de la R4, a pesar de que es la misma compañía la que recomienda hacer el cambio de línea. “Cuando hubo el corte en la R3, nosotros pedimos un refuerzo de nuestra línea porque pensábamos que se nos llenaría, pero nos dijeron entonces que su experiencia es que eso no solía pasar”, explica Porro preguntado por esta situación. Salvem R2 Nord se creó hace dos años a raíz de un empeoramiento de la línea, que mantiene las mismas frecuencias de hace treinta años a pesar de que la población ha crecido. La plataforma ha pedido, en una llamada con técnicos de Renfe, más recursos para enfrentar la crisis del socavón, con autobuses no solo para la R11.

Se descarta volver a la normalidad antes de la próxima semana

El secretario de Transportes del gobierno español, José Antonio Santano, ha asegurado que el sábado podrán ofrecer más información sobre la evolución de los trabajos para tapar el socavón y ha descartado que el trayecto pueda reanudarse antes de la próxima semana. No ha habido daños humanos y tampoco parece que los edificios de los alrededores estén afectados, pero la compañía tiene que revisar el estado del suelo cada 24 horas para avisar a los bomberos si se detecta algún tipo de patología.

Usuarios de la R11 tomando un autobús alternativo en Granollers / ACN

El hundimiento se produjo el miércoles a las 13:50 horas en las obras del soterramiento de la vía y se tragó una grúa de las obras. Renfe no tiene previsión aún de cuándo podrá deshacer el corte entre Montcada y Sant Andreu. El soterramiento de Montcada es una de las obras más reivindicadas por los alcaldes de la zona para evitar un paso a nivel peligroso que había supuesto numerosos atropellos, pero genera dudas entre los usuarios de Rodalies por las complicaciones que se derivan.