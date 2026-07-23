Les alternatives per arribar a Barcelona l’endemà de l’esfondrament d’un pou a les obres de l’R2 a Montcada, que ha obligat a tallar el recorregut de tres línies (R2, R2 Nord i R11) entre Montcada i Sant Andreu, no han acabat de convèncer els usuaris, encallats quan arriben a la zona afectada. En aquest sentit, la plataforma d’usuaris Salvem R2 Nord recorda, coincidint amb la incidència, que fa temps que demanen a Adif quin és el pla de contingència existent per si sorgien imprevistos derivats de les obres. “Ens havien promès una reunió que encara no ha arribat. Veient el que ha passat ara, la sensació és que no hi havia cap pla alternatiu ben pensat”, apunta a El Món Álvaro Porro, portaveu de la plataforma. “El soterrament de Montcada és una obra molt costosa i que va per a llarg, per tant, s’ha de tenir tot ben estudiat”, es rafirma.
Renfe no ha variat el pla d’aquest dimecres i desvia els usuaris de l’R2 a l’R4. Per continuar el seu recorregut fins a Barcelona, els viatgers han de canviar d’estació a Montcada, fent un trajecte a peu de 400 metres, per agafar el tren que ve de Terrassa. L’operadora sí que ha reforçat l’oferta de places dels serveis Avant entre Figueres i Barcelona, per acollir amb garanties els viatgers de l’R11, però no ha modificat el servei de l’R4. El pla actual ha emprenyat els usuaris del Vallès Oriental, especialment els ciutadans de Mollet i Montmeló, que avisen que els trens arriben plens a Montcada i que hi ha passatgers que s’han hagut de quedar a les andanes. Entre Granollers Centre i Sant Andreu sí que hi ha bus, pensat especialment per als usuaris que baixen de Girona.
A més, els trens de l’R2 i l’R2 Nord circulen amb demores que poden superar els 20 minuts, segons ha confirmat Renfe. Alguns usuaris apunten que els retards s’estan produint des de primera hora; a les sis del matí, comenten alguns a les xarxes, els trens amb origen Sant Celoni ja anaven tard. Responent a les informacions de Rodalies, alguns usuaris han detallat que han trigat “dues hores” més del previst a arribar a la feina i han tillat d’“inhumà” el transbord a Montcada. Dimecres a la tarda, coincidint amb l’inici de la crisi, els afectats ja van demanar més alternatives per poder fer el trajecte amb garanties.
Inhumà el transbord de Montcada pic.twitter.com/6CNgqTmZji— Afectats Rodalies (@AfectRodalies) July 23, 2026
Els usuaris s’han vist sorpresos per la manca de reforç de l’R4, malgrat que és la mateixa companyia la que recomana fer el canvi de línia. “Quan va haver-hi el tall a l’R3, nosaltres vam demanar un reforç de la nostra línia perquè pensàvem que se’ns ompliria, però ens van dir aleshores que la seva experiència és que això no acostumava a passar”, explica Porro preguntat per aquesta situació. Salvem R2 Nord va crear-se fa dos anys fruit d’un empitjorament de la línia, que manté les mateixes freqüències de fa trenta anys malgrat que la població ha crescut. La plataforma ha demanat, en una trucada amb tècncis de Renfe, més recursos per passar la crisi de l’esvoranc, amb busos no només per a l’R11.
Es descarta tornar a la normalitat abans de la setmana vinent
El secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, ha assegurat que dissabte podran oferir més informació sobre l’evolució dels treballs per tapar l’esvoranc i ha descartat que el trajecte pugui rependre’s abans de la setmana vinent. No hi ha hagut danys humans i tampoc sembla que els edificis del voltant estiguin afectats, però la companyia ha de revisar l’estat del sòl cada 24 hores per avisar els bombers si es detecta algun tipus de patologia.
L’esfondrament va produir-se dimecres a les 13:50 hores a les obres del soterrament de la via i va engolir-se una grua de les obres. Renfe no té previsió encara de quan podrà desfer el tall entre Montcada i Sant Andreu. El soterrament de Montcada és una de les obres més reivindicades pels alcaldes de la zona per evitar un pas a nivell perillós que havia suposat nombrosos atropellaments, però genera dubtes entre els usuaris de Rodalies per les complicacions que se’n deriven.