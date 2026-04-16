El Parlament presiona para abrir el peaje de la C-32 durante las obras en Rodalies

El Gobierno deberá estudiar la apertura del peaje de la C-32 mientras se prolonguen las obras en la línea R2 Sud de Rodalies. Así lo ha acordado este jueves el Parlamento, que ha aprobado el punto con los votos en contra del PSC y la abstención de los Comunes y la CUP. En concreto, la propuesta planteaba implementar la gratuidad temporal o la bonificación del peaje, negociando con la concesionaria si procede, durante el período de trabajos en la infraestructura y para los desplazamientos recurrentes en días laborables de los municipios afectados.

La moción presentada por ERC también pedía “revisar” de manera inmediata el dispositivo de transporte alternativo previsto para las líneas R2 Sud, R15 y R16 y exigir al Estado, Adif y Renfe que asuman “íntegramente” el costo de las medidas derivadas de las obras. La primera parte de la propuesta ha sido aprobada por los grupos parlamentarios por unanimidad, mientras que la segunda ha contado con la abstención de Vox. En la defensa de la proposición, tal como recoge la ACN, el diputado republicano Carles Campuzano ha señalado que su objetivo era recoger “las molestias, las inquietudes, los enfados, las preocupaciones” de los usuarios, especialmente del Baix Penedès y el Garraf, en un contexto de problemas “endémicos” agravados por estos trabajos.

Campuzano ha reconocido que el Gobierno se ha esforzado por elaborar un plan alternativo adecuado, pero ha lamentado que este “no está suficientemente bien dimensionado”, con autobuses llenos, trenes impuntuales e información “poco clara” y “poco fiable”. En respuesta a estas afirmaciones, la diputada socialista Imma Ferret ha asegurado que el plan alternativo “funciona” y que se está haciendo un seguimiento periódico con ajustes pactados con entidades y ayuntamientos. Ferret ha remarcado que la prioridad es garantizar la movilidad mientras duran las obras, pero ha rechazado la gratuidad de la C-32 porque varios estudios indican que solo tendría incidencia sobre “el entorno del 1% de los usuarios”.

Pasajeros de la R2 Sud atrapados en Castelldefels / ACN

Soluciones para el territorio «más castigado» por el colapso ferroviario

A su vez, desde Junts han defendido que el problema de los trabajos es “cómo se han planificado y cómo se están gestionando” y han advertido que el sur de Cataluña es “el territorio más castigado por el colapso ferroviario”, denunciando colas, autobuses llenos e incertidumbre diaria para los usuarios del Garraf, el Penedès, Tarragona y las Terres de l’Ebre. Este diagnóstico ha sido compartido por los Comunes, que sobre la bonificación de la C-32 han indicado que la respuesta a una crisis ferroviaria no puede ser “abrir o bonificar más autopista”, sino reforzar la capacidad pública del sistema de transporte. Por su parte, el PP ha celebrado que la moción siga adelante, aunque lamentando que no se incorporara también la afectación sobre Tarragona, con referencias expresas a la R15 y la R16.

Desde la CUP han vuelto a reclamar que el Estado asuma “absolutamente” todos los costos derivados de las obras, incluido el refuerzo de líneas regulares de la Generalitat. En cuanto a Vox, han calificado la moción de “oportunista y preventiva”, al considerar que ERC la registró sin esperar a ver si los efectos de las obras se gestionaban bien o mal.