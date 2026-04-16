El Parlament pressiona per obrir el peatge de la C-32 durant les obres a Rodalies

El Govern haurà d’estudiar l’obertura del peatge de la C-32 mentre s’allarguin les obres a la línia R2 Sud de Rodalies. Així ho ha acordat aquest dijous el Parlament, que ha aprovat el punt amb els vots en contra del PSC i l’abstenció dels Comuns i la CUP. En concret, la proposta plantejava implementar la gratuïtat temporal o la bonificació del peatge, negociant amb la concessionària si escau, durant el període de treballs a la infraestructura i per als desplaçaments recurrents en dies laborables dels municipis afectats.
La moció presentada per ERC també demanava “revisar” de manera immediata el dispositiu de transport alternatiu previst per a les línies R2 Sud, R15 i R16 i exigir a l’Estat, Adif i Renfe que assumeixin “íntegrament” el cost de les mesures derivades de les obres. La primera part de la proposta ha estat aprovada pels grups parlamentaris per unanimitat, mentre que la segona ha comptat amb l’abstenció de Vox. En la defensa de la proposició, tal com recull l’ACN, el diputat republicà Carles Campuzano ha assenyalat que el seu objectiu era recollir “els malestars, els neguits, els enutjos, les inquietuds” dels usuaris, especialment del Baix Penedès i el Garraf, en un context de problemes “endèmics” agreujats per aquests treballs.
Campuzano ha reconegut que el Govern s’ha esforçat per elaborar un pla alternatiu adequat, però ha lamentat que aquest “no està prou ben dimensionat”, amb autobusos plens, trens impuntuals i informació “poc clara” i “poc fiable”. En resposta a aquestes afirmacions, la diputada socialista Imma Ferret ha assegurat que el pla alternatiu “funciona” i que se n’està fent un seguiment periòdic amb ajustos pactats amb entitats i ajuntaments. Ferret ha remarcat que la prioritat és garantir la mobilitat mentre duren les obres, però ha rebutjat la gratuïtat de la C-32 perquè diversos estudis indiquen que només tindria incidència sobre “l’entorn de l’1% dels usuaris”.
Solucions per al territori “més castigat” pel col·lapse ferroviari
Al seu torn, des de Junts han defensat que el problema dels treballs és “com s’han planificat i com s’estan gestionant” i han advertit que el sud de Catalunya és “el territori més castigat pel col·lapse ferroviari”, tot denunciant cues, autobusos plens i incertesa diària per als usuaris del Garraf, el Penedès, Tarragona i les Terres de l’Ebre. Aquest diagnòstic ha estat compartit pels Comuns, que sobre la bonificació de la C-32 han indicat que la resposta a una crisi ferroviària no pot ser “obrir o bonificar més autopista”, sinó reforçar la capacitat pública del sistema de transport. Per la seva banda, el PP ha celebrat que la moció tiri endavant, tot i lamentar que no s’incorporés també l’afectació sobre Tarragona, amb referències expresses a l’R15 i l’R16.
Des de la CUP han tornat a reclamar que l’Estat assumeixi “absolutament” tots els costos derivats de les obres, inclòs el reforç de línies regulars de la Generalitat. Quant a Vox, han qualificat la moció d’“oportunista i preventiva”, en considerar que ERC la va registrar sense esperar a veure si els efectes de les obres es gestionaven bé o malament.