Mañana complicada para la movilidad en Cataluña. Una de las arterias circulatorias del país como es la AP-7 se encuentra cortada en Santa Oliva en sentido Barcelona por el accidente entre una furgoneta y un tráiler. El accidente ha provocado que el camión haya volcado en medio de la autopista y ocupe los dos carriles de circulación, un hecho que provoca el colapso de la arteria circulatoria.

Hasta la zona se han desplazado nueve dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, ya que el accidente ha provocado una fuga de combustible que los servicios de emergencia están tratando de contener, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas también se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y está atendiendo a tres personas, aunque ninguna de ellas está atrapada en los vehículos.

El accidente, del cual se recibió el aviso alrededor de las siete y media de la mañana, provoca diversas retenciones a lo largo del sistema viario catalán y hay cuatro kilómetros de retenciones, lo que obliga a desviar la circulación por la N-340 y la C-32. Desvíos que también están provocando el colapso de la N-340, donde se acumulan 5 kilómetros de retenciones entre l’Arboç y Bellvei hacia Barcelona y 3 kilómetros en el Vendrell hacia la C-32.

🔴Retenciones en la N-340 por el accidente de la AP-7 en Santa Oliva.



Hay 5 km entre l’Arboç y Bellvei hacia Barcelona y 3 km en el Vendrell hacia la C-32 por los desvíos, ya que la AP-7 continúa cortada por la volcadura de un camión. pic.twitter.com/hSkG2dUaKn — Trànsit (@transit) April 21, 2026

La C-32 ya sufrió un bloqueo a principios de mes

El pasado 9 de abril un accidente también provocó que la C-32 quedara totalmente colapsada. Hacia el mediodía un camión volcó y quedó totalmente atravesado y cortó la circulación en ambos sentidos de la marcha perdiendo la carga en sentido Tarragona y con el tráiler atravesado en sentido Barcelona.