Matí complicat per a la mobilitat a Catalunya. Una de les artèries circulatòries del país com és l’AP-7 es troba tallada a Santa Oliva en sentit Barcelona per l’accident entre una furgoneta i un tràiler. L’accident ha provocat que el camió hagi bolcat al bell mig de l’autopista i ocupa els dos carrils de circulació, un fet que provoca el col·lapse de l’artèria circulatòria.
Fins a la zona s’han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, ja que l’accident ha provocat una fuita de combustible que els serveis d’emergència estan tractant de contenir, mentre que el Sistema d’Emergències Mèdiques també s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i està atenent tres persones, tot i que cap d’elles està atrapada en els vehicles.
L’accident, del qual s’ha rebut l’avís cap a dos quarts de vuit del matí, provoca diverses retencions al llarg del sistema viari català i hi ha quatre quilòmetres de retencions i obliga a desviar la circulació per l’N-340 i la C-32. Uns desviaments que també estan provocant el col·lapse de l’N-340, on s’acumulen 5 quilòmetres de retencions entre l’Arboç i Bellvei cap a Barcelona i 3 quilòmetres al Vendrell cap a la C‑32.
🔴Retencions a l’N‑340 per l’accident de l’AP‑7 a Santa Oliva.— Trànsit (@transit) April 21, 2026
La C-32 ja va patir un bloqueig a principis de mes
El passat 9 d’abril un accident també va provocar que la C-32 quedés totalment col·lapsada. Cap al migdia un camió va bolcar i va quedar totalment travessat i va tallar la circulació en els dos sentits de la marxa perdent la càrrega en sentit Tarragona i amb el traìler travessant en sentit Barcelona.