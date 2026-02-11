Trabajadores del 112 se concentran frente a Interior para «internalizar» el servicio

Una cuarentena de trabajadores del teléfono de emergencias de Cataluña 112 se han concentrado este miércoles por la mañana frente a la Consejería de Interior de la Generalitat, donde han reclamado «internalizar» el servicio a través de la creación de un convenio propio adaptado a la realidad de su servicio. El objetivo de esta medida es evitar que, cada vez que hay un episodio excepcional de temporal o inundación, el servicio colapse y no pueda ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía afectada.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios el representante de la plantilla del CGT en Reus (Tarragona), Martí Vallvé, y el de CCOO en el centro de Zona Franca en Barcelona, Christian Díaz-Santos, las dos salas donde se canalizan las llamadas de emergencias de Cataluña y que -según defienden- no pueden ofrecer una respuesta adecuada al ciudadano por la falta de recursos. «Pedimos que el servicio esté internalizado para tener unas condiciones más adecuadas para dar respuesta a la demanda del ciudadano. Esto se traduce en condiciones internas más potentes y tecnologías más eficientes», ha subrayado Díaz-Santos, que ha indicado que ahora cuentan con recursos muy limitados, tanto materiales como humanos.

La concentración, que ha coincidido con el Día Internacional del 112, ha comenzado alrededor de las once de la mañana frente al Departamento y ha congregado a varios trabajadores de otros puntos del Estado como Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ya que también están «privatizados» y con convenios que gestionan empresas externas, ha indicado Vallvé. Los trabajadores han cantado proclamas como ‘No no no a la externalización’, ‘Las emergencias no son un negocio’ y ‘Qué pasa, qué pasa, que se privatiza demasiado’, y hacia las 11.15 han cortado la calle Diputación y el paseo de Sant Joan, a pesar de no generar afectaciones en el tráfico.

Protesta de los trabajadores del teléfono de emergencias de Cataluña 112 frente a la sede de Interior / Blanca Blay (ACN)

«PICOS DE TRABAJO»

En sus respectivas declaraciones, ambos trabajadores han lamentado las «malas condiciones» bajo las cuales trabajan por el escaso personal y lo mal pagado que está, en sus palabras, a pesar de poner en valor que están preparados para atender las emergencias que se producen día a día.

No obstante, Díaz-Santos ha indicado que en situaciones de temporales extremos o incidentes graves sufren «picos de trabajo» que los obliga a acumular llamadas en espera, por lo que la respuesta no es eficiente, y ha concluido afirmando que el servicio no está preparado para dar respuesta a incidentes de esta magnitud.