Treballadors del 112 es concentren davant d’Interior per “internalitzar” el servei

Una quarantena de treballadors del telèfon d’emergències de Catalunya 112 s’han concentrat aquest dimecres al matí davant la Conselleria d’Interior de la Generalitat, on han reclamat “internalitzar” el servei a través de la creació d’un conveni propi adaptat a la realitat del seu servei. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que, cada cop que hi ha un episodi excepcional de temporal o inundació, el servei col·lapsi i no pugui oferir una atenció adequada a la ciutadania afectada.
Així ho han explicat en declaracions als mitjans el representant de la plantilla del CGT a Reus (Tarragona), Martí Vallvé, i el de CCOO en el centre de Zona Franca a Barcelona, Christian Díaz-Santos, les dues sales on es canalitzen les trucades d’emergències de Catalunya i que -segons defensen- no poden oferir una resposta adequada al ciutadà per la falta de recursos. “Demanem que el servei estigui internalitzat per a tenir unes condicions més adequades per a donar resposta a la demanda del ciutadà. Això es tradueix en condicions internes més potents i tecnologies més eficients”, ha subratllat Díaz-Santos, que ha indicat que ara compten amb recursos molt limitats, tant materials com humans.
La concentració, que ha coincidit amb el Dia Internacional del 112, ha començat al voltant de les onze del matí davant el Departament i ha congregat a diversos treballadors d’altres punts de l’Estat com Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana, ja que també estan “privatitzats” i amb convenis que gestionen empreses externes, ha indicat Vallvé. Els treballadors han cantat proclames com ‘No no no a l’externalització’, ‘Les emergències no són un negoci’ i ‘Què passa, què passa, que es privatitza massa’, i cap a les 11.15 han tallat el carrer Diputació i el passeig de Sant Joan, malgrat no generar afectacions en el trànsit.
“PICS DE TREBALL”
En les seves respectives declaracions, tots dos treballadors han lamentat les “males condicions” sota les quals treballen per l’escàs personal i el mal pagat que està, en les seves paraules, malgrat posar en valor que estan preparats per a atendre les emergències que es produeixen dia a dia.
No obstant això, Díaz-Santos ha indicat que en situacions de temporals extrems o incidents greus sofreixen “pics de treball” que els obliga a acumular trucades en espera, per la qual cosa la resposta no és eficient, i ha conclòs afirmant que el servei no està preparat per a donar resposta a incidents d’aquesta magnitud.