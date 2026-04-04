Nacionalcatolicismo español en Mataró durante Semana Santa

La Banda de Música de Barcelona ha interpretado hasta tres veces el himno de España en la Procesión General en la plaza de Santa María de Mataró este Viernes Santo. Concretamente, lo ha hecho a la salida de tres pasos desde la Basílica de Santa María: Nuestra Señora de la Esperanza, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Una muestra de nacionalcatolicismo español que ya se realizó el año pasado, pero con menor intensidad porque el himno de España entonces solo sonó una vez.

El presidente de la Comisión de Semana Santa, Diego Fernández, ha justificado la interpretación del himno porque, según ha dicho en declaraciones a tvmataró, es una tradición adoptada de las procesiones andaluzas y que «en ningún caso tiene una connotación política». «Es cierto que puede llamar la atención, pero se trata de tradiciones que se heredan de Andalucía. Allí es muy típico ver un paso salir de un templo o una hermandad con el himno de España, que es la Marcha Real», ha expuesto, y ha añadido que «para nosotros una Virgen es la reina del cielo, por eso le tocamos la Marcha Real».

🎶 L’himne d’Espanya sona tres vegades a la Processó General.



📍 La Banda Municipal de Barcelona ha interpretat la tonada a la sortida dels passos de Nuestra Señora de la Esperanza, el Sant Sepulcre i Nuestra Señora de la Soledad.



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Indignación en la red por la «españolización a toda velocidad»

La interpretación, sin embargo, ha creado una avalancha de indignación en las redes sociales, sobre todo desde personas vinculadas con el independentismo. El presidente de Junts per Mataró, Miquel Sola, ha compartido que el himno de España no forma parte de ninguna festividad religiosa y ha instado al Ayuntamiento y a la comisión de la Semana Santa a «reflexionar y decidir si quieren organizar un acto religioso o continuar avanzando hacia un acto excluyente, ideológico y político». «La Banda Municipal de Barcelona es un españolizante Mataró», ha dicho en un tuit el jefe de la oficina del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y ha añadido que «no nos haréis nunca españoles». «Lo único que provocáis es más rechazo aún», ha sentenciado. Aleix Clarió, asesor en comunicación digital de Puigdemont, ha recordado que el gobierno municipal de Mataró está formado por el PSC y los Comuns y ha añadido que la interpretación del himno es una «españolización a toda velocidad».

El escritor, abogado y divulgador cultural leridano Antoni Gelonch ha mostrado «como católico» su preocupación por «este retorno al nacionalcatolicismo», un hecho que, según ha apuntado, es la «base del alejamiento de muchos de la fe, sombra de rechazo, y reminiscencia autoritaria de mezclas insanas». «El vínculo nacionalismo excluyente-fe debe ser desterrado, y jerarquía, clérigos y laicos deberíamos estar atentos», ha sentenciado. «Debemos recordar que una parte importante de la Iglesia Católica se convirtió en un contrapoder durante la época franquista y que Franco entraba bajo palio en las iglesias. Retornan prácticas del pasado o realmente no han terminado de marchar nunca, recuerda otro usuario en la red social de Elon Musk, que se ha llenado de críticas a la interpretación del himno.