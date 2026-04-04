Nacionalcatolicisme espanyol a Mataró durant la Setmana Santa

La Banda de Música de Barcelona ha interpretat fins a tres vegades l’himne d’Espanya en la Processó General a la plaça de Santa Maria de Mataró d’aquest Divendres Sant. Concretament, ho ha fet a la sortida de tres passos des de la Basílica de Santa Maria: Nuestra Señora de la Esperanza, Sant Sepulcre i Nuestra Señora de la Soledad. Una mostra de nacionalcatolicisme espanyol que ja es va fer l’any passat, però amb menor intensitat perquè l’himne d’Espanya aleshores només va sonar una vegada.
El president de la Comissió de Setmana Santa, Diego Fernández, ha justificat la interpretació de l’himne perquè, segons ha dit en declaracions a tvmataró, és una tradició adoptada de les processons andaluses i que “en cap cas té una connotació política”. “És cert que pot cridar l’atenció, però es tracta de tradicions que s’hereten d’Andalusia. Allà és molt típic veure un pas sortir d’un temple o una germandat amb l’himne d’Espanya, que és la Marxa Reial”, ha exposat, i ha afegit que “per a nosaltres una Mare de Déu és la reina del cel, per això li toquem la Marxa Reial”.
🎶 L'himne d'Espanya sona tres vegades a la Processó General.— tvmataró (@tvmataro) April 3, 2026
📍 La Banda Municipal de Barcelona ha interpretat la tonada a la sortida dels passos de Nuestra Señora de la Esperanza, el Sant Sepulcre i Nuestra Señora de la Soledad.
Indignació a la xarxa per l'”espanyolització a tot gas”
La interpretació, però, ha creat una allau d’indignació a les xarxes socials, sobretot des de persones vinculades amb l’independentisme. El president de Junts per Mataró, Miquel Sola, ha compartit que l’himne d’Espanya no forma part de cap festivitat religiosa i ha instat l’Ajuntament i la comissió de la Setmana Santa a “reflexionar i decidir si volen organitzar un acte religiós o continuar avançant cap a un acte excloent, ideològic i polític”. “La Banda Municipal de Barcelona és un espanyolitzant Mataró”, ha dit en un tuit el cap de l’oficina del president a l’exili Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i ha afegit que “no ens fareu mai espanyols”. “L’únic que provoqueu és més rebuig encara”, ha sentenciat. Aleix Clarió, assessor en comunicació de digital de Puigdemont, ha recordat que el govern municipal de Mataró està format pel PSC i els Comuns i ha afegit que la interpretació de l’himne és una “espanyolització a tot gas”.
L’escriptor, advocat i divulgador cultural lleidatà Antoni Gelonch ha mostrat “com a catòlic” la seva preocupació per “aquest retorn al nacionalcatolicisme”, un fet que, segons ha apuntat, és la “base de l’allunyament de molts de la fe, ombra de rebuig, i reminiscència autoritària de barreges insanes”. “El lligam nacionalisme excloent-fe cal que sigui bandejat, i jerarquia, clergues i laics hi hauríem d’estar amatents”, ha sentenciat. “Hem de recordar que una part important de l’Esglèsia Catòlica va esdevenir un contrapoder durant l’època franquista i que Franco entrava sota pali a les esglèsies. Retornen pràctiques del passat o realment no han acabat de maxar mai, recorda un altre usuari a la xarxa social d’Elon Musk, que s’ha omplert de crítiques a la interpretació de l’himne.