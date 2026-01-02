La villa de la Sénia (Montsià) ha visto cómo desde la noche de Año Nuevo una nave abandonada de la localidad se ha transformado en el escenario de una rave ilegal. De hecho, los asistentes a esta macrofiesta llevan dos días de fiesta, ya que este viernes por la mañana continuaba la música en este edificio del polígono industrial de las Mataltes. La presencia de esta rave ilegal en la población ha obligado a los Mossos d’Esquadra y la Policía Local del municipio a desplazarse hasta el polígono y controlar los accesos, especialmente las salidas de los asistentes.

En declaraciones recogidas por la ACN la alcaldesa de la Sénia, Victòria Almuni, mantiene la esperanza de que esta rave no se alargue mucho en el tiempo y que no haya disturbios durante la fiesta ni una vez esta termine. Almuni ha señalado que las naves del polígono industrial de las Mataltes es un espacio «bien buscado por parte de los organizadores», ya que es un espacio alejado del núcleo poblacional -está a dos kilómetros de la entrada del municipio- y la llegada de los participantes y organizadores pasó desapercibida. «Si hubiera tenido que pasar todo el movimiento de coches, furgonetas y autocaravanas que hay por dentro del pueblo, en algún momento, la misma Policía Local, los vecinos o el Ayuntamiento nos habríamos dado cuenta de que pasaba algo que no era normal», señala Almuni.

Un vecino descubrió la rave

Fue el pasado jueves 1 de enero cuando un vecino que se encontraba por la zona del polígono industrial alertó al ayuntamiento de que había cientos de coches y personas alrededor de dos naves abandonadas y que habían hecho de este espacio una fiesta. Según detalla la alcaldesa, las informaciones con las que trabaja el consistorio indican que la convocatoria mostraba que el inicio de la fiesta era la noche de Año Nuevo, pero que desde el miércoles 31 por la noche ya habían comenzado a llegar los primeros vehículos, especialmente los de los organizadores.

Mossos d’Esquadra y Policía Local han acordonado la zona y cortado todos los accesos para evitar conflictos con los caminos rurales y las fincas. Especialmente, se ha reforzado la presencia policial en los accesos secundarios, donde se han instalado sacos de arena en las vallas para evitar que los vehículos se vayan cuando se mueven las patrullas policiales. El único acceso que se mantiene abierto es la salida principal del polígono, donde los policías detienen todos los vehículos que salen de la rave ilegal, identifican a los ocupantes y se realizan controles de drogas y alcoholemia a los conductores. La labor policial, de hecho, ha sido elogiada por el consistorio de la localidad, asegurando que «sin la intervención policial, seguramente se habría llegado a dos mil o tres mil participantes» y ha aprovechado para reclamar que el interior del Montsià disponga de comisaría propia y no dependa de la de Amposta, la más cercana a la localidad.

Controles de los Mossos frente a las naves ocupadas por una rave ilegal en la Sénia | Anna Ferràs (ACN)

Sin incidentes

El consistorio de la localidad espera que «no haya disturbios» ni «afectaciones a las propiedades privadas», aunque no se ha registrado ningún problema todavía con los participantes de la fiesta. De hecho, en una entrevista hecha a la ACN, el propietario de un almacén situado frente a la rave indica que los fiesteros no han generado problemas y que recogen la basura que están generando y se han ofrecido a desocupar la entrada a su almacén si se lo pedía.

«Es una fiesta sin permisos. Por lo tanto, es ilegal, pero no muestran actitudes violentas y en principio lo que intentamos es que continúen así», destaca la alcaldesa de la Sénia. Desde el consistorio, sin embargo, temen que si no se les «convence» antes para que abandonen el lugar la fiesta pueda alargarse más días y reconoce que «el pueblo no llegamos a los 6.000 habitantes y que vengan 1.000 personas aquí provoca inquietud. Nos sentimos responsables de dar respuesta a la gente y de tranquilizarlos, ya que a veces no entienden que no se les pueda echar de manera más directa».