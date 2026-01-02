La vila de la Sénia (Montsià) ha vist com des de la nit de Cap d’Any una nau abandonada de la localitat s’ha transformat en l’escenari d’una rave il·legal. De fet, els assistents a aquesta macrofesta fa dos dies que estan de festa, ja que aquest divendres al matí continuava la música en aquest edifici del polígon industrial de les Mataltes. La presència d’aquesta rave il·legal a la població ha obligat als Mossos d’Esquadra i la Policia Local del municipi a desplaçar-se fins al polígon i controlar els accessos, especialment les sortides dels assistents.
En declaracions recollides per l’ACN l’alcaldessa de la Sénia,Victòria Almuni, manté l’esperança que aquesta rave no s’allargui molt en el temps i que no hi hagi aldarulls durant la festa ni un cop s’acabi aquesta. Almuni ha assenyalat que les naus del polígon industrial de les Mataltes és un espai “ben buscat per part dels organitzadors”, ja que és un espai allunyat del nucli poblacional -és a dos quilòmetres de l’entrada del municipi- i l’arribada dels participants i organitzadors va passar desapercebuda. “Si hagués hagut de passar tota la moguda de cotxes, furgonetes i autocaravanes que hi ha per dins del poble, en algun moment, la mateixa Policia Local, els veïns o l’Ajuntament ens hauríem adonat que passava alguna cosa que no era normal”, assenyala Almuni.
Un veí va descobrir la rave
Va ser el passat dijous 1 de gener quan un veí que es trobava per la zona del polígon industrial va alertar l’ajuntament que hi havia centenars de cotxes i persones al voltant de dues naus abandonades i que havien fet d’aquest espai una festa. Segons detalla l’alcaldessa les informacions amb les quals treballa el consistori indiquen que la convocatòria mostrava que l’inici de la festa era la nit de Cap d’Any, però que des del dimecres 31 al vespre ja havien començat a arribar els primers vehicles, especialment els dels organitzadors.
Mossos d’Esquadra i Policia Local han acordonat la zona i tallat tots els accessos per evitar conflictes amb els camins rurals i les finques. Especialment, s’ha reforçat la presència policial als accessos secundaris, on s’han instal·lat sacs d’arena a les tanques per evitar que els vehicles marxin quan es mouen les patrulles policials. L’únic accés que es manté obert és la sortida principal del polígon, on els policies aturen tots els vehicles que surten de la rave il·legal, identifiquen els ocupants i es fan els controls de drogues i alcoholèmia als conductors. La labor policial, de fet, ha estat elogiada pel consistori de la localitat, assegurant que “sense la intervenció policial, segurament s’hauria arribat a dos mil o tres mil participants” i ha aprofitat per reclamar que l’interior del Montsià disposi de comissària pròpia i no depengui de la d’Amposta, la més pròxima a la localitat.
Sense incidents
El consistori de la localitat espera que “no hi hagi aldarulls” ni “afectacions a les propietats privades”, tot i que no s’ha registrat cap problema encara amb els participants de la festa. De fet, en una entrevista feta a l’ACN el propietari d’un magatzem situat davant la rave indica que els festers no han generat problemes i que recullen les escombraries que estan generant i s’han ofert a desocupar l’entrada al seu magatzem si els ho demanava.
“És una festa sense permisos. Per tant, és il·legal, però no mostren actituds violentes i en principi el que intentem és que continuïn així”, destaca l’alcaldessa de la Sénia. Des del consistori, però, temen que si no se’ls “convenç” abans perquè abandonin el lloc la festa es pugui allargar més dies i reconeix que “l poble no arribem als 6.000 habitants i que vinguin 1.000 persones aquí provoca inquietud. Ens sentim responsables de donar resposta a la gent i de tranquil·litzar-los, ja que de vegades no entenen que no se’ls pugui fer fora de manera més directa”.