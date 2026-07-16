El mapa municipal de riesgo de incendio forestal es la publicación diaria de la Generalitat de Catalunya que determina, para cada municipio de Cataluña, el nivel de riesgo de incendio forestal. El riesgo municipal es clave para determinar diariamente si se pueden realizar actividades con riesgo de incendio en terrenos forestales y en su franja de influencia de 400 metros.

El equipo técnico que elabora el mapa pertenece al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Previamente al riesgo municipal, se elabora el mapa de predicción de riesgo de incendio, esencial para la gestión del riesgo y la extinción de incendios.

Consulta aquí los dos mapas diarios oficiales de riesgo de incendio forestal

¿Qué es el mapa de predicción de riesgo de incendio forestal en Cataluña?

El mapa oficial de riesgo de incendio forestal es un recurso cartográfico que prevé, para cada punto del territorio, la probabilidad de que un incendio alcance una determinada dimensión. Actualmente, los extremos de la escala son el riesgo bajo (el incendio debería quedar por debajo de las 5 hectáreas) y riesgo extremo (el incendio podría superar las 5.000 hectáreas).

El mapa se actualiza dos veces al día: a las 9.30 h para el día en curso y a las 14.30 h con la previsión del día siguiente, siempre con la versión municipal correspondiente. Por lo tanto, todos los días del año, el Departamento de Agricultura publica un total de cuatro mapas diarios: las dos predicciones y las dos predicciones municipalizadas derivadas de las primeras.

*La predicción es orientativa y puede no coincidir con la actividad real de los incendios, debido a su carácter probabilístico y a factores como la localización de las igniciones o su evolución.

¿Por qué es importante para la ciudadanía?

El mapa relaciona cada nivel de riesgo con el tamaño máximo potencial de un incendio a partir de los datos históricos de Cataluña

Antes de realizar una actividad con riesgo de incendio en terreno forestal o a menos de 400 metros, es necesario consultar el nivel de riesgo del municipio para saber si está permitida o queda suspendida por el nivel de riesgo en su municipio, el cual consta en la documentación asociada a la actividad. Toda esta documentación se tramita a través de la aplicación 9PERFOC.

Esto incluye cualquier actividad con riesgo de incendio, por ejemplo:

Una quema agrícola a menos de 400 metros de terreno forestal.

Una barbacoa en una masía aislada.

Un castillo de fuegos organizado por un Ayuntamiento en las afueras del núcleo urbano.

Una limpieza en terreno forestal con maquinaria que genera restos vegetales.

*El mapa municipal es útil todo el año porque indica tanto cuándo una actividad se debe suspender como cuándo se puede realizar con seguridad, siempre aplicando las medidas preventivas.

¿Qué ocurre cuando el riesgo municipal es muy alto o extremo?

Cuando el nivel de riesgo es muy alto o extremo, se suspenden todas las actividades con riesgo de incendio y, en situaciones excepcionales, desde el Departamento de Interior se pueden restringir los accesos al medio natural.

En los episodios más extremos, los mapas de predicción orientan el despliegue de las ADF, GEPIF, Cuerpo de Agentes Rurales, Protección Civil y Bomberos de la Generalitat, y facilitan la coordinación con las administraciones locales en la toma de decisiones sobre el territorio.

¿Cómo se elabora el mapa de predicción de riesgo de incendio forestal?

El sistema integra información de dos grandes factores:

Factores estructurales (estables ). Sería el caso de la forma del terreno o el tipo de vegetación. Y también de la base de datos del registro histórico de incendios de Cataluña.

). Sería el caso de la forma del terreno o el tipo de vegetación. Y también de la base de datos del registro histórico de incendios de Cataluña. Factores dinámicos variables (diariamente o incluso por hora). Sería el caso de los datos meteorológicos, índices de sequía y el estado de la vegetación, obtenido por satélite o sobre el terreno.

Esta información se combina con modelos de predicción meteorológica elaborados en colaboración con el Servicio Meteorológico de Cataluña. El resultado final es revisado y validado por personal técnico del Departamento de Agricultura antes de su publicación.

¿Y cómo se obtiene el mapa de riesgo municipal?

El mapa municipal se obtiene cruzando el mapa general de riesgo con los límites administrativos. Cada municipio recibe el nivel más alto detectado dentro de su superficie forestal, garantizando así una respuesta preventiva basada en el escenario más desfavorable.

¿Cuándo se debe consultar?

Se debe consultar siempre antes de cualquier actividad que pueda generar riesgo de ignición, especialmente durante el verano:

Trabajos agrícolas y forestales

Uso de maquinaria

Actividades con fuego o chispas

Eventos al aire libre

Actividades en zonas forestales

¿Qué es el 9PERFOC?

El 9PERFOC es la plataforma digital que gestiona las autorizaciones y comunicaciones de actividades con riesgo de incendio forestal. Permite tramitar solicitudes en línea a partir de la geolocalización de las actividades por parte del usuario. La aplicación, gestionada por el Departamento de Agricultura, avisa a los ciudadanos si su actividad queda suspendida por el nivel de riesgo previsto. Estas notificaciones se envían, habitualmente, el día antes, a partir de la predicción del mapa municipal.

Es importante recordar que el 9PERFOC se utiliza para tramitar las actividades que se realizan en terreno forestal o a menos de 400 metros.

Períodos y restricciones

Según el período del año, las actividades pueden requerir comunicación (del 16 de octubre al 14 de marzo) o autorización (del 15 de marzo al 15 de octubre). las autorizaciones quedan muy restringidas del 15 de junio al 15 de septiembre.

Cuando el riesgo es muy alto o extremo, se pueden suspender actividades como quemas agrícolas, trabajos forestales con maquinaria, uso de soldadores o actividades recreativas con fuego.

Una herramienta clave de prevención

El mapa de predicción de riesgo de incendio forestal y el mapa municipal que se deriva son instrumentos claves para la gestión del riesgo de incendio forestal en Cataluña. Su consulta diaria no solo informa de la evolución del riesgo a todas las agencias implicadas y a la ciudadanía, sino que regula la viabilidad de las actividades según el nivel de riesgo.

Esto no elimina el hecho de que la prevención de los incendios forestales es una responsabilidad compartida. En un contexto climático cada vez más favorable a los episodios de riesgo muy alto y extremo, herramientas como los mapas de riesgo son fundamentales para la gestión del riesgo y, en definitiva, para la protección de las personas, los bienes y el medio natural.