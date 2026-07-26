Cataluña había comenzado el verano en mejores condiciones que el año pasado. Pero, superada la sequía, el problema ahora es una serie de olas de calor que han eliminado la humedad de los bosques. El dato que mejor refleja la problemática son los siete macizos cerrados este fin de semana, en alerta por el incremento del riesgo de incendio. “Nos tenemos que preparar para un escenario futuro que será peor”, comenta al respecto el inspector jefe de los Agentes Rurales, Josep Antoni Mur, en esta entrevista con El Món. Con él hablamos de incendios y de prevención forestal, pero también de cómo actuar si el fuego llega a casa.

En un contexto en el que las condiciones son cada vez más extremas, ¿hasta qué punto es posible prevenir los incendios?

Es posible, trabajamos todo el año para prevenirlos. Tratando de controlar el cumplimiento de las medidas que se establecen, tanto las que afectan a infraestructuras que generan peligro como las que tienen en cuenta actividades humanas que, intrínsecamente, conllevan un cierto riesgo.

¿Todo pasa por el cierre de macizos? Este fin de semana se ha restringido el acceso a siete, algunos emblemáticos como Montserrat o el Cap de Creus.

Son los que están en una situación más vulnerable. Buscamos dos finalidades: por un lado, reducir las situaciones de peligro que se puedan producir, ya sea de forma accidental o negligente; por otro, evitar que los visitantes de estos espacios puedan quedar en una situación vulnerable ante un incendio que pueda expandirse y dificultar una retirada ordenada y segura de la zona.

¿Medidas drásticas, como los cierres de estos espacios naturales, serán cada vez más habituales?

Es la tendencia actual, porque cada vez tenemos más días al año en los que se dan las condiciones para tener incendios de comportamiento extremo. Es decir, tendremos temperaturas más elevadas y un estado de la vegetación malo como consecuencia de las sequías. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para un escenario futuro que será peor. En eso trabajamos tanto nosotros [Agentes Rurales], que nos dedicamos a la prevención, como los Bomberos, que se dedican a la extinción. Cada vez tratamos de tener más conocimiento sobre el comportamiento de los incendios para poder actuar de forma más eficiente.

Josep Antoni Mur, inspector jefe de los Agentes Rurales | Mireia Comas

¿El cambio climático ha cambiado la manera en que protegemos los bosques?

Las herramientas las tenemos claras: básicamente, hablamos del control de las actividades humanas. Confiamos en que hay una actitud muy responsable por parte de los ciudadanos en general y, cuando se activan estas medidas restrictivas, el nivel de implicación de la gente es alto. También tenemos la suerte de contar con las ADF [Agrupaciones de Defensa Forestal], un voluntariado organizado que está presente en todo el territorio y que nos es de mucha ayuda, tanto para supervisar como para la primera intervención. Igualmente, confiamos mucho en la sensibilización y en la información.

¿Se debe hacer más pedagogía?

Debemos ser capaces de concienciar a la ciudadanía de que hay actividades que pueden generar un incendio, aunque parezca que no. Una de nuestras finalidades es hacer ver qué acciones pueden provocar un fuego de forma involuntaria si no tenemos esta percepción de peligro. Apostamos por una buena información, por una activación progresiva de medidas restrictivas y por continuar con las tareas de sensibilización. Tenemos la confianza de que, con esto, lo conseguiremos.

¿En qué aspectos hay que insistir más?

Sobre todo aquellos que viven en entornos forestales deben tener franjas de protección que hagan que el fuego no pueda afectar los edificios. De esta manera, en caso de incendio, estarán más seguros en casa. También debemos concienciarnos de que la información siempre debe venir a través de los canales oficiales.

¿No están adaptadas, las urbanizaciones forestales?

Hay una normativa que establece que estas edificaciones y urbanizaciones sin continuidad con la trama urbana deben tener condiciones de seguridad. Básicamente, una franja de protección con muy baja densidad de árboles, sin vegetación arbustiva y con una limpieza de las parcelas interiores. Hace tiempo que existe esta normativa y cada vez hay más urbanizaciones que cumplen los requisitos. Estamos en una situación en la que se pueden dar incendios forestales grandes con más frecuencia, y es posible que acaben llegando cerca de donde vive la gente. Por lo tanto, deben estar preparados para afrontarlo con seguridad, y la manera es cumpliendo las medidas que ya se han establecido.

“Lanzar una colilla desde el coche puede causar un incendio catastrófico”

Habla de “sensibilizar” a la población. ¿Qué acciones negligentes se encuentran los Agentes Rurales?

La mayoría de la gente no quiere provocar un incendio, pero a veces no calcula el riesgo que suponen ciertas actividades. Las negligencias se deben principalmente al uso de pirotecnia. La noche de San Juan es, sin duda, la noche en la que tenemos más salidas. Y luego está el lanzamiento de colillas. Todavía no hay suficiente conciencia: en días de calor extremo, una colilla puede generar un incendio catastrófico.

El Gobierno ha defendido recientemente que se necesita una gestión forestal más activa (con talas, franjas de protección y cortafuegos) y ha criticado la visión de quien piensa que talar un árbol es un crimen. ¿Es la única opción realista?

Es, ciertamente, una de las medidas que evitarían grandes incendios forestales. En los últimos cien años se ha duplicado la superficie forestal en Cataluña. Recuperando terrenos que en el pasado eran agrícolas podremos prevenir algunos incendios y hacer que no tengan una alta capacidad destructiva. Además, esto también enriquecería la biodiversidad.

¿Es el gran reto de Cataluña, convertir esta masa forestal en campos de cultivo?

Debemos recuperar espacios forestales que sean viables para el cultivo, sí. Es una medida muy interesante que ya se está poniendo en práctica en zonas como el Pirineo francés, en la zona de la Albera, donde se está recuperando viña. Precisamente, se hace para crear un efecto de discontinuidad en el terreno.

¿Qué más se puede hacer?

El 80% de los bosques son de propiedad privada y la mayoría no son rentables. Debemos conseguir que sean masas forestales aprovechables y poder reducir la carga de combustible con una explotación sostenible de los recursos. Esto ya se hace mediante inversión pública, convenios o directamente por la acción de la administración.

Josep Antoni Mur atiende a El Món en las instalaciones centrales de los Agentes Rurales | Mireia Comas

¿Cree que la normativa actual es eficiente para afrontar los retos que plantea la aparición de fuegos más extremos?

Cada año se hace un análisis de cuáles han sido las causas de los incendios y de qué medidas podrían haber minimizado el impacto. Se ha creado una normativa, por ejemplo, para establecer medidas preventivas en los trabajos de la siega del cereal, que se revisan año tras año para tratar de disminuir el impacto de esta actividad en los incendios de vegetación. Se tendrán que hacer los cambios que sean necesarios y viables para poder regular mejor las actividades humanas, que son las que generan los incendios.

Los Grandes Incendios Forestales (GIF) concentran dos tercios del total quemado en Cataluña en los últimos quince años. ¿Los incendios de ahora queman más terreno que los de años atrás?

No. El 80% de los incendios no llegan a una hectárea de superficie quemada. Esto demuestra que tenemos una capacidad de una primera intervención muy rápida que funciona en el 90% de los casos y que evita que los fuegos crezcan. ¿Qué sucede, entonces? Que hay días con contextos climáticos extremos en los que los incendios son más radicales, con velocidades de propagación que superan la capacidad de extinción. Es en estos días cuando se producen los fuegos que queman más de 50 hectáreas. Intentamos detectar estas situaciones y tomar medidas preventivas, como el cierre de los macizos forestales.

Pero tenemos más grandes incendios, que son más expansivos, que no antes.

Esta es una situación que hemos vivido sobre todo en los últimos cinco años y que está relacionada con la sequía extrema que ha habido. Pero, hasta ahora, la tendencia de las últimas décadas muestra una disminución del número de incendios, lenta pero progresiva, a pesar del cambio climático. En los años ochenta y noventa tuvimos incendios y campañas con muchas más hectáreas quemadas que ahora.

“Hemos comenzado el verano en mejores condiciones, pero después de cuarenta días de calor extremo la vegetación ha perdido la reserva de humedad”

Este año se han llenado los pantanos, pero el riesgo de incendio sigue siendo extremo. ¿Cómo puede ser?

El riesgo estructural lo marca la vegetación, que está mejor o peor en función del régimen de lluvias de los meses anteriores, pero las condiciones diarias influyen mucho. El viento y la baja humedad condicionan el peligro. Empezamos el verano con una vegetación en buen estado, era un buen punto de partida, pero después de casi cuarenta días de temperaturas muy por encima de la media y de humedades relativas bajas, la masa forestal va perdiendo la reserva de agua que tenía al principio de la temporada.

Josep Antoni Mur, inspector jefe de los Agentes Rurales | Mireia Comas

¿Cómo se puede saber dónde ha comenzado un incendio?

Es todo un proceso. Se hace un estudio de la geometría y de la dirección del fuego que nos permite, normalmente, situar un área de inicio reducida. Sobre esta zona hacemos un trabajo minucioso para tratar de detectar si hay indicios de actividad humana.

¿Siempre es factible encontrar el inicio?

En estos momentos tenemos un 80% de casos resueltos con causas conocidas. En la mayoría de ocasiones conseguimos encontrar el origen, y eso también nos permite ajustar las políticas y trazar estrategias de prevención más acertadas.

Esta semana se ha detenido a un hombre como presunto autor de tres incendios en el Prat. ¿Cuántos fuegos son intencionados, en Cataluña?

Los datos estadísticos hablan de un 25% de media, aunque este año nos situamos en torno al 17%. Este verano se han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de diferentes incendios intencionados, y se continúa trabajando intensamente en cada uno de los casos que tenemos activos. Afortunadamente, el uso de nuevas tecnologías, como los drones, nos ha permitido tener un control más eficiente del territorio y obtener mejores resultados en las investigaciones.

Más allá de los que son intencionados, ¿cuáles son las principales causas de los incendios en Cataluña?

Las negligencias son el 25% de las causas, los accidentes el 21% y los rayos un 8%. En estos momentos, hay un 26% que todavía están siendo investigados.

“La mayoría de muertes en incendios son por evacuaciones que no son seguras. Siempre es mejor llamar al 112 antes de actuar sin indicaciones”

¿Cómo debemos actuar si nos llega un incendio cerca de casa?

Debemos tener el entorno de la casa limpio, retirar las pilas de leña y los toldos, o alejar la vegetación del edificio. Es importante cerrar las persianas y conectar la radio o la televisión para seguir la evolución del fuego. Ahora también enviamos alertas a los móviles a través del sistema ES-Alert con indicaciones. Si no se recibe ninguna orden diferente, lo más correcto es confinarse. Siempre que hay muertes en incendios es porque se ha abandonado el domicilio de forma poco segura. Es importante seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia; antes de evacuar por tu cuenta, es mejor llamar al 112 y pedir instrucciones.