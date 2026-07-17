Cataluña está saliendo, o parece salir, de la tercera ola de calor y lo hará con un ambiente de claro sol y temperaturas altas. Durante este viernes, cuando las previsiones indican el comienzo de la salida de la ola de calor, reinará el ambiente soleado aunque durante la parte final de la mañana y durante la tarde se prevé que crezcan nubes en puntos de montaña del prelitoral, interior del cuadrante noreste, Pirineo y Prepirineo.

Unas nubes que durante la tarde y al anochecer llegarán al tercio sur del país mientras que durante la mañana se podrán ver algunos estratos bajos en el litoral y prelitoral central y en la Cataluña Central.

Un ambiente soleado que en el extremo norte del Pirineo podrá verse interrumpido, ya que durante la tarde no se descarta que se produzca algún chubasco débil y aislado. En cuanto a las temperaturas estas se moderarán ligeramente aunque en puntos de Ponent y la Cataluña Central los termómetros se situarán por encima de los 35 grados y en algunos puntos se podrán rozar los 40 grados.

Un fin de semana de calor y sol

Durante el sábado reinará el ambiente soleado aunque no se descarta que crezca alguna nube en puntos del Pirineo, sobre todo en el sector oriental y, de forma más aislada, en otros puntos de montaña. En cuanto a la temperatura se espera que las mínimas sean similares en general en todo el país mientras que en el caso de las máximas estas serán similares o ligeramente más bajas. Unas altas temperaturas que no impedirán que se produzcan precipitaciones, ya que entre el mediodía y la tarde se esperan algunos chubascos en el Pirineo Occidental de carácter débil y moderado y estarán acompañados de tormenta.

A mitjà termini la temperatura tornarà a anar a l'alça a partir de diumenge, podent assolir els 40 °C a punts de Ponent. Independentment, s'esperen ruixats al Pirineu oriental. pic.twitter.com/w3H96MH59X — Meteocat (@meteocat) July 16, 2026

En cuanto al domingo reinará el cielo despejado o poco nublado aunque se espera que crezcan algunas nubes en el Pirineo y otros puntos de montaña del interior y el macizo del Port. Unas nubes que en el Pirineo Oriental es probable que dejen algún chubasco de intensidad débil o moderada que dejará precipitaciones escasas aunque se espera que vayan acompañadas de tormenta. En el caso de las temperaturas, se espera que tanto la máxima como la mínima sean similares o ligeramente más altas especialmente en puntos de Ponent y las Tierras del Ebro.