Catalunya està sortint, o sembla sortir, de la tercera onada de calor i ho farà amb un ambient de clar sol i temperatures altes. Durant aquest divendres, quan les previsions indiquen el començament de la sortida de l’onada de calor, regnarà l’ambient assolellat tot i que durant la part final del matí i durant la tarda es preveuen que creixin nuvolades a punts de muntanya del prelitoral, interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu.
Unes nuvolades que durant la tarda i al vespre arribaran al terç sud del país mentre que durant el matí es podran veure alguns estrats baixos al litoral i prelitoral central i a la Catalunya Central.
Un ambient assolellat que a l’extrem nord del Pirineu podrà veure’s interromput, ja que durant la tarda no es descarta que es produeixi algun ruixat feble i aïllat. Pel que fa a les temperatures aquestes es moderaran lleugerament tot i que a punts de Ponent i la Catalunya Central els termòmetres se situaran per sobre dels 35 graus i en alguns punts es podran fregar els 40 graus.
Un cap de setmana de calor i sol
Durant dissabte regnarà l’ambient assolellat tot i que no es descarta que creixi alguna nuvolada a punts del Pirineu, sobretot al sector oriental i, de forma més aïllada, a altres punts de muntanya. Pel que fa a la temperatura s’espera que les mínimes siguin similars en general arreu del país mentre que en el cas de les màximes aquestes seran similars o lleugerament més baixes. Unes altes temperatures que no impediran que es produeixin precipitacions, ja que entre el migdia i la tarda s’esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental de caràcter feble i moderat i aniran acompanyats de tempesta.
A mitjà termini la temperatura tornarà a anar a l'alça a partir de diumenge, podent assolir els 40 °C a punts de Ponent. Independentment, s'esperen ruixats al Pirineu oriental. pic.twitter.com/w3H96MH59X— Meteocat (@meteocat) July 16, 2026
Pel que fa a diumenge regnarà el cel serè o poc ennuvolat tot i que s’espera que creixin algunes nuvolades al Pirineu i altres punts de muntanya de l’interior i el massís del Port. Uns núvols que al Pirineu Oriental és probable que deixin algun ruixat d’intensitat feble o moderada que deixarà precipitacions minses tot i que s’espera que vagin acompanyades de tempesta. En el cas de les temperatures, s’espera que tant la màxima com la mínima siguin similars o lleugerament més alta especialment a punts de Ponent i les Terres de l’Ebre.