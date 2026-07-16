El mapa municipal de perill d’incendi forestal és la publicació diària de la Generalitat de Catalunya que determina, per a cada municipi de Catalunya, el nivell de perill d’incendi forestal. El perill municipal és clau per determinar diàriament si es poden fer activitats amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la seva franja d’influència de 400 metres.
L’equip tècnic que elabora el mapa pertany al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Prèviament al perill municipal, s’elabora el mapa de predicció de perill d’incendi, essencial per a la gestió del risc i l’extinció d’incendis.
Consulta aquí els dos mapes diaris oficials de perill d’incendi forestal
Quin és el mapa de predicció de perill d’incendi forestal a Catalunya?
El mapa oficial de perill d’incendi forestal és un recurs cartogràfic que preveu, per a cada punt del territori, la probabilitat que un incendi arribi a una determinada dimensió. Actualment, els extrems de l’escala són el perill baix (l’incendi hauria de quedar per sota de les 5 hectàrees) i perill extrem (l’incendi podria superar de les 5.000 hectàrees).
El mapa s’actualitza dues vegades al dia: a les 9.30 h per al dia en curs i a les 14.30 h amb la previsió de l’endemà, sempre amb la versió municipal corresponent. Per tant, tots els dies de l’any, el Departament d’Agricultura publica un total de quatre mapes diaris: les dues prediccions i les dues prediccions municipalitzades derivades dels primers.
*La predicció és orientativa i pot no coincidir amb l’activitat real dels incendis, a causa del seu caràcter probabilístic i de factors com la localització de les ignicions o la seva evolució.
Per què és important per a la ciutadania?
Abans de fer una activitat amb risc d’incendi en terreny forestal o a menys de 400 metres, cal consultar el nivell de perill del municipi per saber si està permesa o queda suspesa pel nivell de perill al seu municipi, el qual consta en la documentació associada a l’activitat. Tota aquesta documentació es tramita a través de l’aplicació 9PERFOC.
Això inclou qualsevol activitat amb risc d’incendi, per exemple:
- Una crema agrícola a menys de 400 metres de terreny forestal.
- Una barbacoa en una masia aïllada.
- Un castell de focs organitzat per un Ajuntament a les afores del nucli urbà.
- Una neteja en terreny forestal amb maquinària que genera restes vegetals.
*El mapa municipal és útil tot l’any perquè indica tant quan una activitat s’ha de suspendre com quan es pot fer amb seguretat, sempre aplicant les mesures preventives.
Què passa quan el perill municipal és molt alt o extrem?
Quan el nivell de perill és molt alt o extrem, se suspenen totes les activitats amb risc d’incendi i, en situacions excepcionals, des del Departament d’Interior es poden restringir els accessos al medi natural.
En els episodis més extrems, els mapes de predicció orienten el desplegament de les ADF, GEPIF, Cos d’Agents Rurals, Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, i faciliten la coordinació amb les administracions locals en la presa de decisions sobre el territori.
Com s’elabora el mapa de predicció de perill d’incendi forestal?
El sistema integra informació de dos grans factors:
- Factors estructurals (estables). Seria el cas de la forma del terreny o el tipus de vegetació. I també de la base de dades del registre històric d’incendis de Catalunya.
- Factors dinàmics variables (diàriament o fins i tot horàriament). Seria el cas dels
de les dades meteorològiques, índexs de sequera i l’estat de la vegetació, obtingut per satèl·lit o sobre el terreny.
Aquesta informació es combina amb models de predicció meteorològica elaborats en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya. El resultat final és revisat i validat per personal tècnic del Departament d’Agricultura abans de la seva publicació.
I com s’obté el mapa de perill municipal?
El mapa municipal s’obté creuant el mapa general de perill amb els límits administratius. Cada municipi rep el nivell més alt detectat dins la seva superfície forestal, garantint així una resposta preventiva basada en l’escenari més desfavorable.
Quan s’ha de consultar?
S’ha de consultar sempre abans de qualsevol activitat que pugui generar risc d’ignició, especialment durant l’estiu:
- Treballs agrícoles i forestals
- Ús de maquinària
- Activitats amb foc o espurnes
- Esdeveniments a l’aire lliure
- Activitats en zones forestals
Què és el 9PERFOC?
El 9PERFOC és la plataforma digital que gestiona les autoritzacions i comunicacions d’activitats amb risc d’incendi forestal. Permet tramitar sol·licituds en línia a partir de la geolocalització de les activitats per part de l’usuari. L’aplicació, gestionada pel Departament d’Agricultura, avisa els ciutadans si la seva activitat queda suspesa pel nivell de perill previst. Aquestes notificacions s’envien, habitualment, el dia abans, a partir de la predicció del mapa municipal.
Cal recordar que el 9PERFOC s’utilitza per tramitar les activitats que es fan en terreny forestal o a menys de 400 metres.
Períodes i restriccions
Segons el període de l’any, les activitats poden requerir comunicació (del 16 d’octubre al 14 de març) o autorització (del 15 de març al 15 d’octubre). les autoritzacions queden molt restringides del 15 de juny al 15 de setembre.
Quan el risc és molt alt o extrem, es poden suspendre activitats com cremes agrícoles, treballs forestals amb maquinària, ús de soldadors o activitats recreatives amb foc.
Una eina clau de prevenció
El mapa de predicció de perill d’incendi forestal i el mapa municipal que en deriva són instruments claus per a la gestió del risc d’incendi forestal a Catalunya. La seva consulta diària no només informa de l’evolució del perill a totes les agències implicades i a la ciutadania, sinó que regula la viabilitat de les activitats segon el nivell de risc.
Això no treu que la prevenció dels incendis forestals és una responsabilitat compartida. En un context climàtic cada cop més favorable als episodis de perill molt alt i extrem, eines com els mapes de perill són fonamentals per a la gestió del risc i, en definitiva, per a la protecció de les persones, els béns i el medi natural.