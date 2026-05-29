Los Bomberos dan por controlado el incendio de Òrrius (Maresme) después de horas y horas de lucha contra el fuego en la localidad maresmense. Los Bomberos han informado a través de las redes sociales que durante la noche no se ha encontrado ningún punto caliente en la zona de la vegetación, aunque detallan que desde la zona industrial todavía se puede ver la columna de humo a pesar de que haya bajado de intensidad. Desde Protección Civil ya se ha enviado un mensaje ES-Alert hacia las ocho menos cuarto de la mañana anunciando el fin del confinamiento del municipio después de que los Bomberos hayan conseguido controlar el incendio en el municipio.

En Òrrius, donde hemos dado por controlados los incendios que afectaban tanto a la zona forestal como a la industria, mantendremos un dispositivo con dos camiones de agua.



🔗 Información ampliada https://t.co/2n4bD3JBHX#bomberscat — Bombers (@bomberscat) May 29, 2026

El incendio en la industria, el desencadenante

Desde el pasado jueves por la tarde los 600 habitantes de Òrrius se vieron confinados después de que estallara un incendio en una industria local. Un incendio que rápidamente se extendió a la masa forestal del municipio y que obligó a Protección Civil a confinar el municipio. Desde el cuerpo de Bomberos de la Generalitat señalaron que la industria quedó calcinada de forma total aunque no se tuvo que lamentar ninguna persona herida, ya que la plantilla pudo salir a tiempo y no se tuvieron que lamentar daños personales. La industria que se quemó fue Proquinat, en la calle de Lleida de Òrrius, una empresa dedicada a la fabricación de ceras y parafinas.