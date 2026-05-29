Els Bombers donen per controlat l’incendi d’Òrrius (Maresme) després d’hores i hores de lluita contra el foc a la localitat maresmenca. Els Bombers han informat a través de les xarxes socials que durant la nit no s’ha trobat cap punt calent a la zona de la vegetació, tot i que detallen que des de la zona industrial encara es pot veure la columna de fum malgrat que hagi baixat d’intensitat. Des de Protecció Civil ja s’ha enviat un missatge ES-Alert cap a dos quarts de 8 del matí anunciant el final del confinament del municipi després que els Bombers hagin aconseguit controlar l’incendi al municipi.
A Òrrius, on hem donat per controlats els incendis que afectaven tant la zona forestal com la indústria, hi mantindrem un dispositiu amb dos camions d'aigua.— Bombers (@bomberscat) May 29, 2026
🔗 Informació ampliada https://t.co/2n4bD3JBHX#bomberscat
L’incendi a la industria, el desencadenant
Des del passat dijous a la tarda els 600 habitants d’Òrrius es van veure confinats després que esclatés un incendi en una indústria local. Un incendi que ràpidament es va estendre a la massa forestal del municipi i que va obligar Protecció Civil a confinar el municipi. Des del cos de Bombers de la Generalitat van assenyalar que la indústria va quedar calcinada de forma total tot i que no es va haver de patir cap persona ferida, ja que la plantilla va poder sortir a temps i no es van haver de lamentar danys personals. La indústria que es va cremar va ser Proquinat, al carrer de Lleida d’Òrrius, una empresa dedicada a la fabricació de ceres i parafines.
Treballem en un incendi que crema el pati d'una indústria a Òrrius (avís 12.40h @112). Treballem per contenir l'incendi i que no agafi vegetació forestal. Hi som amb 10 dotacions, una d'elles aèria #MAER#bomberscat pic.twitter.com/7g2Iu801tP— Bombers (@bomberscat) May 28, 2026