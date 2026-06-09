El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dado la bienvenida al Papa León XIV con un breve discurso en catalán en la Catedral de Barcelona, donde el Santo Padre ha dado su primera homilía de su estancia en Cataluña. Omella comenzó dirigiéndose en catalán al Papa, pero rápidamente cambió al español a pesar de comprobar que lo entendía. Durante su discurso, Omella dijo que los fieles barceloneses están muy contentos de acoger al Santo Padre en la capital catalana y su catedral.

«Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo Padre, bienvenido a Barcelona. Nos alegramos mucho de acogerlo y de tenerlo entre nosotros. Y precisamente en la catedral, la iglesia madre de la archidiócesis. Catedral dedicada a la Santa Cruz y que tiene como patrona a Santa Eulalia», comenzó diciendo el arzobispo, quien a continuación comenzó a hablar en lengua española. «No se lo traduzco porque lo comprende», le dijo ya en español. El Papa asintió con la cabeza y Omella continuó el discurso en español.

León XIV hace algunos fragmentos en catalán

Por su parte, el Papa también utilizó el catalán en algunos fragmentos de la homilía. De hecho, la comenzó con un breve saludo en esta lengua: «Queridos hermanos y hermanas, con gran gozo comienzo la visita rezando la Hora sexta en esta catedral con todos vosotros». Estas no fueron las únicas palabras en catalán del Santo Padre en su primer acto en Cataluña, ya que lo utilizó en cinco párrafos de las más de dos páginas, y en el saludo final: «Que María, madre de la Iglesia y madre de la unidad, nos ayude a ser fieles a este compromiso y a esta misión. Madre de Dios de la Merced, rogad por nosotros». Además, buena parte de los cánticos, los salmos y la lectura fueron en lengua catalana, algunos en latín, y en español solo se hizo la oración y la conclusión.

Por otro lado, el Pontífice dijo que Barcelona y Cataluña «son un hogar amplio y abierto a la fraternidad cristiana» donde los fieles «se entregan para construir armonía y comunión, más allá de toda polarización». En su discurso citó a su predecesor, el Papa Francisco, cuando hizo un vídeo para la inauguración de la torre de la Virgen de la Sagrada Familia en el año 2021 y también un discurso a los seminaristas de Barcelona en 2022 donde les pedía fraternidad, unidad y amor, más allá de la lengua, el pueblo o la nación a la que pertenezcan.