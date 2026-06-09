L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha donat la benvinguda al Papa Lleó XIV amb un breu parlament en català a la la Catedral de Barcelona, on el Sant Pare ha fet la seva primera homilia de la seva estada a Catalunya. Omella ha començat dirigint-se en català al Papa, però ràpidament ha canviat al castellà malgrat comprovar que l’entenia. Durant el seu discurs, Omella ha dit que els fidels barcelonins estan molt contents d’acollir el sant pare a la capital catalana i la seva catedral.
“Beneït qui ve en nom del senyor. Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d’acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres. I precisament a la catedral, l’església mare de l’arxidiòcesi. Catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia”, ha començat dient l’arquebisbe, que a continuació ha començat a parlar en llengua castellana. “No li ho tradueixo perquè ho comprèn”, li ha dit ja en castellà. El Papa li ha fet gestos d’assentiment amb el cap i Omella ha continuat el discurs en castellà.
Lleó XIV fa alguns fragments en català
Per la seva banda, el Papa també ha fet servir el català en alguns fragments de l’homilia. De fet, l’ha començat amb una breu salutació en aquesta llengua: “Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la visita resant l’Hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres”. Aquestes no han estat les úniques paraules en català del Sant Pare en el seu primer acte a Catalunya, ja que l’ha fet servir en cinc paràgrafs de les més de dues pàgines, i en la salutació final: “Que Maria, mare de l’Església i mare de la unitat, ens ajudi a ser fidels a aquest compromís i a aquesta missió. Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres”. A més, bona part dels càntics, els salms i la lectura han estat en llengua catalana, alguns en llatí i en castellà només s’ha fet l’oració i la conclusió.
D’altra banda, el Pontífex ha dit que Barcelona i Catalunya “són una llar àmplia i oberta a la fraternitat cristiana” on els fidels “es lliuren per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització”. En el seu discurs ha citat el seu predecessor, el Papa Francesc, quan va fer un vídeo per a la inauguració de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família l’any 2021 i també un discurs als seminaristes de Barcelona el 2022 on els demanava fraternitat, unitat i amor, més enllà de la llengua, el poble o la nació a la qual pertanyin.