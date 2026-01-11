Estos últimos días se está haciendo viral una usuaria de TikTok, que utiliza el nombre de Montserrat Pujol, por una práctica muy vinculada con la presencia del catalán en las redes sociales. La misteriosa usuaria se dedica a comentar decenas y decenas de vídeos de diversos influencers españoles y catalanes, que hacen contenido en castellano, pidiéndoles que publiquen contenido en lengua catalana. Y su campaña ha sido un éxito porque ha logrado que varios personajes conocidos en esta red social se animen a contestar su petición haciendo vídeos en lengua catalana.

Es el caso del influencer extremeño Raúl Otero, que tiene 500.000 seguidores, quien ha hecho un vídeo para detallar que Montserrat es la «señora que me comenta todos los vídeos». De hecho, Montserrat se dedica a responder contenidos con mensajes como «con el catalán tendría más encanto», «ya sabes que nos gustaría mucho si hablaras catalán», «con un vídeo en catalán destacarías muchísimo» o «si hablaras catalán conquistarías muchos corazones aquí», entre otros.

Otero se pregunta, en catalán, si Montserrat existe realmente porque su identidad es una incógnita: «¿Es realmente una señora, o es un personaje?». Ante la insistencia, ha publicado otro vídeo pidiéndole que le suelte el brazo porque ya ha hecho «el vídeo en catalán». «Que soy de Extremadura y no te puedo hacer todos los vídeos en catalán», ha añadido, y se ha despedido con un cariñoso «te quiero».

«Es la persona más importante de las redes sociales en todo el mundo»

Hay quienes creen que detrás de este perfil no hay ninguna mujer, sino que se trata de un grupo que quiere catalanizar la red social. La cuenta @montserrat.pujol4 no tiene por ahora ningún tipo de contenido en su perfil de la red social china, donde solo se dedica a contestar vídeos de personas conocidas. Sea como sea, los influencers han accedido a la petición que les ha hecho y se lo han tomado con muy buen sentido del humor.

Entre las creadoras de contenido que le han respondido está la presentadora de TV3 Núria Marín, y comienza diciendo que la petición le ha hecho «muchísima ilusión» porque Montserrat «ahora es la persona más importante de las redes sociales en todo el mundo». «Está pidiendo absolutamente a todos los creadores del planeta que, por favor, hagan vídeos en catalán, tanto si son catalanohablantes como si no», remarca. Marín aprovecha el vídeo para recomendar un libro de recetas de cocina catalana de Carme Ruscalleda. Un vídeo que ha tenido respuesta por parte de Montserrat, quien le agradece el vídeo y remarca que la presentadora leridana «habla muy bien el catalán». Con todo, la anima a hacer más vídeos.

Otros influencers seducidos por Montserrat

De hecho, influencers de habla catalana como Raquel Martinez (@bonbonreich), que tiene más de 5 millones de seguidores, también ha hecho un vídeo contestándole en catalán y dejando claro la «ilusión» que le hace su comentario. «Tengo un catalán bastante de la tierra, bastante cerrado», expone y añade que en su día a día familiar usa la lengua. Asimismo, considera que la actitud de «pic i pala» de Montserrat con la lengua consigue que «haya más contenido en catalán» en TikTok.

También le han dedicado vídeos en lengua catalana el influencer Nister, con más de un millón de seguidores, que justifica el uso del castellano en la red social porque, según él, así lo «podrá entender todo el mundo» y deja claro que él «no habla catalán, habla valenciano»; el barcelonés Gianluca Gentile y Helena, de Mami de tres, que le pregunta si tiene algún pacto con la Generalitat para lograr que el catalán llegue a todas partes a cambio de dinero o es una iniciativa altruista. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más.