Aquests últims dies s’està fent viral una usuària de TikTok, que fa servir el nom de Montserrat Pujol, per una pràctica molt vinculada amb la presència del català a les xarxes socials. La misteriosa usuària es dedica a comentar desenes i desenes de vídeos de diversos influenciadors espanyols i catalans, que fan contingut en castellà, demanant-los que publiquin contingut en llengua catalana. I la seva campanya ha estat un èxit perquè ha aconseguit que diversos personatges coneguts en aquesta xarxa social s’animin a contestar la seva petició fent vídeos en llengua catalana.
És el cas de l’influenciador extremeny Raúl Otero, que té 500.000 seguidors, que ha fet un vídeo per detallar que la Montserrat és la “senyora que em comenta tots els vídeos”. De fet, la Montserrat es dedica a respondre continguts amb missatges com “amb el català tindria més encant”, “ja saps que ens agradaria molt si parlessis català”, “amb un vídeo en català destacaries d’allò més” o “si parlessis català conquistaries molts cors aquí”, entre altres.
Otero es pregunta, en català, si la Montserrat existeix realment perquè la seva identitat és una incògnita: “És realment una senyora, o és un personatge?”. Davant la insistència, ha publicat un altre vídeo demanant-li que li solti el braç perquè ja ha fet “el vídeo en català”. “Que soc d’Extremadura i no et puc fer tots els vídeos en català”, ha afegit, i s’ha acomiadat amb un carinyós “t’estimo”.
@rauloterocc jajajajajaj perdon por mi catalan, aqui tienes tu video montse 😂😂 #fyp #parati #humor #lentejas #crgzf ♬ original sound – raúl otero
“És la persona més important de les xarxes socials a tot el món”
Hi ha qui creu que darrere d’aquest perfil no hi ha cap dona, sinó que es tracta d’un grup que vol catalanitzar la xarxa social. El compte @montserrat.pujol4 no té a hores d’ara cap mena de contingut al seu perfil de la xarxa social xinesa, on només es dedica a contestar vídeos de persones conegudes. Sigui com sigui, els influenciadors han accedit a la petició que els hi ha fet i s’ho han pres amb molt bon sentit de l’humor.
Entre les creadores de contingut que li han respost hi ha la presentadora de TV3 Núria Marín, i comença dient que la petició li ha fet “moltíssima il·lusió” perquè la Montserrat “ara és la persona més important de les xarxes socials a tot el món”. “Està demanant absolutament a tots els creadors del planeta que, per favor, facin vídeos en català, tant si són catalanoparlants com si no”, remarca. Marín aprofita el vídeo per recomanar un llibre de receptes de cuina catalana de Carme Ruscalleda. Un vídeo que ha tingut resposta per part de la Montserrat, que li dona les gràcies pel vídeo i remarca que la presentadora lleidatana “parla molt bé el català”. Amb tot, l’anima a fer més vídeos.
Altres influenciadors seduïts per la Montserrat
De fet, influenciadors de parla catalana com Raquel Martinez (@bonbonreich), que té més de 5 milions de seguidors, també ha fet un vídeo contestant-li en català i deixant clar la “il·lusió” que li fa el seu comentari. “Tinc un català bastant de la terra, bastant tancat”, exposa i afegeix que en el seu dia a dia familiar fa servir la llengua. Així mateix, considera que l’actitud de “pic i pala” de la Montserrat amb la llengua aconseguia que “hi hagi més contingut en català” a Tiktok.
@bonbonreich Respuesta a @Montserrat Pujol ♬ sonido original – Bonbonreich
També li han dedicat vídeos en llengua catalana l’influenciador Nister, amb més d’un milió de seguidors, que justifica l’ús del castellà a la xarxa social perquè, segons ell, així els “podrà entendre tot el món” i deixa clar que ell “no parla català, parla valencià”; el barceloní Gianluca Gentile i l’Helena, de Mami de tres, que li demana si té algun pacte amb la Generalitat per aconseguir que el català arribi a tot arreu a canvi de diners o és una iniciativa altruista. Aquests són només alguns exemples, però n’hi ha molts més.